Mehrere Wildschweine bei Unfällen getötet

Bei mehreren Wildunfällen in Aalen und Umgebung sind weitere Wildschweine gestorben. Auf der B19 in Aalen, kurz hinter der Abfahrt in Richtung Industriestraße, querten am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr insgesamt fünf Wildschweine die Fahrbahn. Alle Tiere wurden vom Mercedes eines 46-Jährigen erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Mit seinem Audi hat ein 63-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Straße Appenwang in Wasseralfingen ein die Fahrbahn querendes Wildschwein erfasst. Schaden am Auto: ebenfalls rund 5000 Euro. Das Borstentier flüchtete laut Polizei in das angrenzende Gebüsch.

In der fränkischen Nachbarschaft hat sich ebenfalls ein Unfall mit Wildschweinen ereignet. Zwischen Fürnheim und Reichenbach (Landkreis Ansbach) hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine Rotte die Fahrbahn gequert. Ergebnis: wirtschaftlicher Totalschaden am Auto einer 55-Jährigen und mindestens drei tote Jungtiere.

Die Polizei in Dinkelsbühl bittet zum wiederholten Male alle Verkehrsteilnehmer, gerade in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden mit erhöhter Aufmerksamkeit und wenn möglich verminderter Geschwindigkeit auf Landstraßen zu fahren, um sich selbst, aber auch die Tiere zu schützen.