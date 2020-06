Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall auf der A7 nahe Giengen

Vermutlich sind Alkoholbeeinflussung mit überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen und Niederstotzingen in Fahrtrichtung Würzburg gewesen. Ein 30-jähriger verlor dabei in einer Baustelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Betongleitwand.

In der Folge schaffte er es, trotz platter Reifen an mehreren anderen Autos vorbei zu kommen, bevor er auf ein anderes Auto prallte, das von einer 47-jährigen Frau gefahren wurde. Ihr Wagen krachte durch den Aufprall in die Betonwand. Der Unfallverursacher, der leicht verletzt wurde, fuhr noch ein Stück weiter, knallte nochmal in die Betongleitwand und blieb dort stehen.

Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheines an. Die Audi-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, ihr 54-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 45 000 Euro. Nachdem die Autos abgeschleppt waren, konnte die Autobahn nach etwa drei Stunden wieder freigegeben werden.