Mehrere Brände aufgrund von Trockenheit

Aufgrund der Trockenheit ist es am Wochenende an mehreren Stellen im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen zu Bränden gekommen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Entlang der Wieslauftalbahn kam es gleich zu drei einzelnen Bränden. Zwischen Michelau und Schlechtbach brannte am Samstag gegen 14.30 Uhr eine Fläche von rund 120 Quadratmetern. Kurz vor 17.30 Uhr kam es erneut bei Schlechtbach zu einem Feuer entlang der Bahntrasse. Gegen 17.45 Uhr wurde dann ein Feuer in Haubersbronn an den Gleisen unterhalb der B29 gemeldet.

Auch schon am Sonntagmorgen kam es in Sulzbach-Bartenbach kurz nach 8 Uhr zu einem Waldbrand im Gewann Steinberg. Hier brannte es auf einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes. In Murrhardt wurde beim Römischen Wachturm ebenfalls am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Waldbrand gemeldet.

Hier hatten circa 900 Quadratmeter Wald und Buschwerk Feuer gefangen. Kurz nach 18 Uhr kam es zu einem Wiesenbrand entlang eines Fahrradweges in Richtung Kochertalbrücke. Hier waren etwa 100 Quadratmeter Fläche betroffen. Die Feuerwehren waren jeweils im Einsatz, um die Brände zu löschen.

Die Polizei rät, generell auf trockenen Flächen und in Waldnähe kein offenes Feuer zu entfachen. Durch Funkenflug könne das trockene Unterholz leicht Feuer fangen. Auch beim Grillen sollte man darauf achten, dass man dies nur an ausgewiesenen Stellen macht. Ob Grillen an öffentlichen Grillplätzen erlaubt ist, sollte man vorab mit der zuständigen Gemeinde klären.