Mehrere Autos kollidieren auf der B29

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B29 in Höhe Oberalfingen sind zwei Person verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr von der Nördlinger Straße in Oberalfingen auf die Einfädelspur zur B29, um in Richtung Autobahn weiter zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache versuchte er kurz vor einem Sattelzug einzufädeln und kollidierte mit dem Laster. Durch den Aufprall wurde er in den Gegenverkehr geschleudert und stieß mit zwei weiteren Autos zusammen, ein weiterer Wagen konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Der Unfallverursacher musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden, ein Insasse wurde leicht verletzt. Laut Polizei liegt der Gesamtschaden bei etwa 50000 Euro.