Mehr Schüler besuchen weiterführende Schulen

In die fünfte Klasse kommen bedeutet automatisch den Wechsel an eine weiterführende Schule. Für das kommende Schuljahr haben sich landesweit 84 079 (Vorjahr 83 606) an den öffentlichen Werkreal- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen für die Klassenstufe 5 angemeldet. Damit steigen die Anmeldezahlen in der Summe leicht an.

Auch bei den Aalener Gymnasien ist ein leichter Anstieg der Schülerzahlen erkennbar, denn das Theodor-Heuss-Gymnasium verzeichnet einen Zuwachs um 28 Schüler, am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen sind es zehn. Allein am Schubart-Gymnasium haben sich fünf Schüler weniger als noch 2019 angemeldet, nämlich 73. Auch insgesamt vermeldet das Kultusministerium einen leichten Rückgang der Anmeldezahlen bei den Gymnasien. Waren es 2019 noch 36 117 Schüler, sind es zum kommenden Schuljahr lediglich 35 818. Dennoch bleibt das Gymnasium mit 42,6 Prozent die beliebteste Schulart in Baden-Württemberg.

Während sich die Haupt- und Werkrealschulen mit 6,2 Prozent Wechslern landesweit gleichbleibender Beliebtheit erfreuen, haben sich mehr Schüler entschieden, auf Realschulen zu gehen – mit 29 905 genau 134 mehr als noch im Vorjahr, sprich 35,6 Prozent aller Schüler. Auch die Gemeinschaftsschulen verzeichnen regeren Zulauf: Hier sind es 13 184 im Vergleich zu 12 513 im Jahr 2019, ein prozentualer Anteil von 15,7.

In konkreten Zahlen heißt das für Aalen, dass die Schillerschule für das Schuljahr 2020 exakt 30 Anmeldungen verzeichnet, ebenso die Gemeinschaftsschule Welland in Unterrombach. Bei der Kocherburgschule in Unterkochen sind es 36. Die Realschule auf dem Galgenberg bekommt 56 Neuzugänge, die Uhland-Realschule 59 und in der Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen sind es 13 für die Werk- und 34 für die Realschule. Leider liegen der Redaktion zu diesen Schularten bis dato keine Vergleichszahlen aus den Vorjahren vor.