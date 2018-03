Mehr Handball geht nicht

Die HG Aalen Wasseralfingen hat am Samstag einen Spieltag mit insgesamt sieben Spielen in der heimischen Talsporthalle angesetzt. Der Tag steht unter dem Motto „Wir sind ein Team - Vol.2“. Dabei wird es vor allem neben dem Spielfeld jede Menge Aktionen geben: es ist zum Beispiel eine Wurf-Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut, die Cheerleaders „firehawks“ werden vor dem Spiel der ersten Frauen- und Herrenmannschaft dabei sein.

Die Bezirksliga-Handballerinnen der HG Aalen/Wasseralfingen greifen um 18.45 Uhr in der Talsporthalle wieder ins Spielgeschehen ein. Zu Gast ist dann der Landesliga-Absteiger TV Steinheim. Angesichts der klaren Hinspielniederlage wird das Team von Zoran Stavreski eine sehr gute Leistung benötigen, um für eine Überraschung zu sorgen. Durch sicheres Angriffsspiel soll das Konterspiel der Steinheimer untrbunden werden, und die Abwehr um Nicole Herderich steht vor der schweren Aufgabe, Mühlberger und Fink in den Griff zu bekommen. Dass es möglich ist, haben die Heininger bewiesen, und das sollte der jungen Mannschaft der Handballgemeinschaft Mut machen. Nach ihrer Schulter-OP wird Sarah Märkle den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen und ebenso fehlen wird Jule Miltner. Hinter dem Einsatz von Kuhar und Mitanoska steht noch ein Fragezeichen.

Auch die Bezirksklasse-Handballer der HG treffen um 20.30 Uhr in der Wasseralfinger Talsporthalle auf den Favoritenschreck TV Steinheim. Vor allem die wurfstarken Halbspieler der Gäste werden zu beachten sein. Die Handballgemeinschaft selber hat nach den zuvor ersten zwei Saisonniederlagen wieder in die Spur gefunden. Das sie aktuell nur auf dem zweiten Tabellenplatz steht ist der Tatsache geschuldet, dass die HG (22:4 Punkte) zwei Spiele weniger absolviert hat als die Reserve des Württembergligisten TSV Heiningen (24:6) Punkte. Allerdings wird die Handballgemeinschaft nicht in Bestbesetzung antreten können, mit Paul Schneider und Joshua Roth fallen zwei Youngster aus. Dennoch will die HG ihren Sieg aus dem Vorspiel (24:30) wiederholen um weiter an der Tabellenspitze mitzumischen.

Jugend macht den Anfang

Um 11.15 Uhr trifft bereits die weibliche D-Jugend auf Frisch Auf Göppingen. Die HG führt souverän und ohne Verlustpunkt die Tabelle der höchsten Liga im Bezirk an und braucht noch drei Punkte um die Meisterschaft in der Bezirksliga zu feiern. Danach (12.30 Uhr) kommt es zum Kampf um Platz drei - momentan stehen die Göppinger Jungs noch zwei Punkte vor der männlichen C-Jugend der HG.

Die HG ist in der Partie (14 Uhr) der männlichen B-Jugend gegen Frisch-Auf Göppingen nur Außenseiter. Um 15.30 Uhr kommt es zum Mittelfeldduell für die männliche A-Jugend der HG gegen die SG Kuchen-Gingen, die Zweite des Oberligisten konnte das Hinspiel zwar mit 22:19 gewinnen, steht aber nur zwei Pluspunkte vor der HG und die kann mit einem Sieg mit vier Toren Differenz an den Gästen vorbeiziehen.

Die Reserve der Bezirksklasse-Handballer der HG aus Aalen/Wasseralfingen können das Rennen um die Meisterschaft wieder spannend machen. Selber hat man zwar keinerlei Chancen, aber die Gäste aus Steinheim III sind Tabellenführer. Die HG ist allerdings in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen.