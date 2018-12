Mehr Geld für schöne Häuserfronten

Die Stadt will die maximale Fördersumme im Rahmen ihres Fassadensanierungsprogramms auf 5000 Euro je Einzelmaßnahme beziehungsweise 25 Prozent der förderfähigen Kosten erhöhen. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats hat dem mehrheitlich zugestimmt.

Ursprünglich wollte die Verwaltung die Fördersumme von 3000 auf 4000 beziehungsweise von maximal 15 auf 20 Prozent der förderfähigen Kosten anheben. Im Oktober war dann aus den Reihen des Ausschusses selbst aber der Vorschlag gekommen, den Anreiz zur Teilnahme an dem Fassadensanierungsprogramm noch deutlicher zu steigern und den maximalen Förderbetrag auf 5000 Euro beziehungsweise 25 Prozent der förderfähigen Kosten zu erhöhen. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag hat der Ausschuss nun zugestimmt. Abschließend entscheiden muss der Gemeinderat am 20. Dezember. Die Beschlussempfehlung enthält auch die Regelung, dass in Einzelfällen bei Vorhaben von städtebaulich herausragender Bedeutung ein Gebäude ausnahmsweise pauschal mit bis zu 5000 Euro gefördert werden kann und somit eine Abweichung von der 25-Prozent-Regel möglich sein soll. Pro Haushaltsjahr stehen für das Fassadensanierungsprogramm weiterhin 100 000 Euro bereit.

Im Jahr 2015 hatte die Stadt das Sanierungsprogramm „100 Fassaden für Aalen“ gestartet. Mit ihm soll in erster Linie eine optische und gestalterische Aufwertung der Innenstadt erreicht werden. Es gilt neben der Altstadt und deren unmittelbarem Umfeld aber auch für die Kernbereiche der einzelnen Ortsteile sowie für Gebäude an wichtigen Stadteingangsbereichen. Anträge auf Förderung können formlos mit den entsprechenden Unterlagen beim Stadtplanungsamt eingereicht werden.