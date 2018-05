Mehr Fußball geht kaum

Ein Fußballfest der ganz besonderen Art veranstaltet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am 8. und 9. Juni im heimischem Sportpark sowie auf dem Sportgelände im Greut. 40 Mannschaften ermitteln beim 13. Deutschen Altherren Supercup 2018 das beste Ü32-Team.

Bayern München, Hertha BSC Berlin, Wormatia Worms, VfB Lübeck – dies sind nur einige der namhaften Mannschaften, die zur Einstimmung auf die Weltmeisterschaft in Russland am Sauerbach in Hofherrnweiler gastieren. „Wir erwarten ein tolles Fußballfest“, sagt Markus Bezler vom Ausrichter TSG. Er weiß von was er spricht. Die TSG 1899 hat vier Mal in Folge an dem bedeutendsten Turnier in Deutschland teilgenommen. Dadurch entstand auch der Kontakt zu Friedel Gehrke, der als Leiter des Organisationsteams fungiert, zustande. „Bereits die Auslosung mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport sowie dem WM-Held von 1990 Guido Buchwald als Losfee haben gezeigt, welche Rolle dieses Turnier für die Region bedeutet.

„Wir erwarten über 1000 Teilnehmer und hoffen, dass auch aus der Region zahlreiche Fußball-Fans den Weg in den „Fußballhauptstadt“ Aalen finden werden“, sagt Bezler. Nach der großen Eröffnungsfeier am Freitag, 8. Juni 2018 ab 13 Uhr im heimischen Sportpark trifft die TSG 1899 in der Gruppe A auf den MSV Börde-Magdeburg, den VfB Lübeck, den SSV Bornheim und den SV Broitzem.

Die Gruppengegner der TSG aus Hofherrnweiler

MSV Börde Magdeburg: Bereits zum 9. Mal nehmen die Alten Herren des Magdeburger SV Börde am Deutschen Alte-Herren-Supercup Ü 32 teil. Die Mannschaft, die aktuell ein Durchschnittsalter von knapp 45 Jahren hat, nimmt jährlich an den offiziellen Stadt- und Hallenstadt-Meisterschaften sowie am Stadtpokal im Stadtfachverband Fußball Magdeburg teil.

In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts spielen insgesamt 22 Alte-Herren-Mannschaft (ab vollendetem 35. Lebensjahr) in der Stadtliga und Stadtklasse jährlich Meister, Ab- und Aufsteiger aus. Dabei gewann die Mannschaft seit 1990 13 Mal den Meistertitel, zuletzt siebenmal in Folge, wurde zudem 15 Mal Pokalsieger und Hallenmeister. In der abgelaufenen Saison 2016/17 holte sich die Mannschaft den Meistertitel im Freien und den Pokalsieg. Zudem ist das Team 2016/17 erneut inoffizieller Landesmeister geworden. Bekannteste Kicker sind die ehemaligen DDR-Oberliga Kicker Dirk Ketzer und Frank Pietruska, die auch nach der politischen Wende im höherklassigen Fußball kickten. Zudem besitzen Steffen Plock, René Thierau, Tom Heitzmann, Marcus Ricks, Marco Lange und Sven Potyka Erfahrung im Regional- beziehungsweise Oberligafußball im NOFV.

VfB Lübeck: In der Saison 1992/1993 nahm die Altliga des VfB Lübeck ihren Spielbertrieb auf. Daraus entpuppte sich eine echte Erfolgsgeschichte.

In 25 Jahren wurde eine Menge Titel und Pokale in Serie eingefahren. Neben 20 Meistertiteln, neun Pokalerfolgen sowie acht Hallenstadtmeisterschaften konnte 2013 der Titel des Deutschen Meisters Ü 32 errungen werden. Besondere Highlight waren immer die selbstorganisierten Hallenturniere mit prominentem Teilnehmerfeld, wie Borussia Dortmund, HSV, Kaiserslautern, Schalke 04, St. Pauli Hertha BSC , Ajax Amsterdam FC Liverpool, Bröndby Kopenhagen et cetera mit bekannten Spielern wie den Laudrup-Brüdern, Michael Rummenigge, Hans Jörg Criens, Dirk Zander, Rudolfo Cardoso und viele andere mehr. Die Altliga des VfB Lübeck freut sich auf ihre 13. Teilnahme am DAHSC 2018 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sowie auf ein faires und hochklassiges Gruppenspiel gegen den diesjährigen Gastgeber.

SSV Bornheim: Dank eines enormen Zuwachses in den vergangenen Jahren konnte der SSV Bornheim die Verbandsliga des Fußballverbandes Mittelrhein gewinnen. Das spricht für die Qualität der Truppe. Da sie zum ersten Mal auf dieser Ebene teilnehmen, beschränken sich auch die Erfolge auf Kreis- beziehungsweise Verbandsebene: Kreismeister 2015/16 (Kreis Bonn), Kreismeister 2016/17 (Kreis Bonn), Verbandsmeister 2016/17 (Verband Mittelrhein).

SV Broitzem: Der SV Broitzem konnte in den vergangenen Jahren einige Erfolge vorweisen. 2008 feierte der SV die Deutsche Meisterschaft. Ein Jahr zuvor sowie 2011 wurden sie Vizemeister. In den Jahren 2011, 2012 und 2014 gewann der SV die Kreismeisterschaft Braunschweig.