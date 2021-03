Mehr Biontech-Impfstoff für Ostalb

Ab Donnerstag, 11. März, beginnen die Impfungen von über 80-Jährigen im Ostalbkreis vor Ort in den Kommunen. Die Gemeinden Mutlangen, Durlangen, Ruppertshofen, Spraitbach, Täferrot und die Stadt Lorch machen dabei gemeinsam den Auftakt. Im Rahmen eines Pilotprojekts des Sozialministeriums finden die Impfungen im Mutlanger Forum statt. Geimpft wird laut Landratsamt durch mobile Impfteams des Zentralen Impfzentrums des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses.

Der Impfplan sieht vor, dass die Impfteams von Donnerstag, 11. März, bis voraussichtlich Montag, 15. März, in Mutlangen sind. Voraussichtlich werden donnerstags und freitags Mutlanger Seniorinnen und Senioren geimpft, samstags folgen Durlangen und Spraitbach, sonntags Ruppertshofen und Täferrot und montags Lorch.

Laut Landrat Joachim Bläse, der sich nach Angaben des Landratsamts in den vergangenen Wochen intensiv beim Sozialministerium für eine bessere Versorgung des Ostalbkreises vor allem mit dem Biontech-Impfstoff eingesetzt habe, ist sind die Impfungen in den Altenpflegeheimen im Kreis nahezu abgeschlossen. Dadurch, so Bläse, könne man mit dem Impfen früher als gedacht in die Fläche gehen und die Seniorinnen und Senioren vor Ort versorgen. Und der Ostalbkreis bekomme damit insgesamt mehr Biontech-Impfstoff. Was bedeute, dass die Menschen über 80 schneller geimpft werden könnten, was ihnen wiederum weite Anfahrtswege erspare.

Laut Bläse sind weitere dezentrale Impftermine in Vorbereitung. Bei der Auswahl der Kommunen hierfür seien insbesondere die Entfernung zum nächsten Impfzentrum sowie die Verkehrsanbindung entscheidende Kriterien. Deshalb würden zunächst Kommunen außerhalb eines Radius von 20 bis 25 Kilometer um Aalen berücksichtigt.