Mehr Arbeitslose im Januar

Im Januar hat die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Aalener Agentur für Arbeit gegenüber Dezember um 411 auf 8649 Personen zugenommen. Diese Entwicklung kam für Claudia Prusik, Chefin der Aalener Arbeitsagentur, nicht unerwartet. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem Januar ist durchaus üblich und wir hatten ursprünglich insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Omikronwelle mit einer größeren Zunahme gerechnet.“ Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage weiter verbessert.

Insgesamt waren im Januar 20 Prozent weniger Personen arbeitslos gemeldet als noch im vergangenen Januar. Auch die Arbeitslosenquote lag mit aktuell 3,4 Prozent deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, wo die Quote noch bei 4,3 Prozent gelegen hatte. Der regionale Arbeitsmarkt zeige sich laut Prusik also ein weiteres Mal von seiner robusten Seite und besonders deutlich werde dies, wenn man die aktuellen Zahlen nicht nur mit dem Vorjahr, sondern mit der Situation von vor zwei Jahren vergleiche: „Unmittelbar vor dem ersten Corona-Fall in Deutschland, also im Januar 2020, lag die Zahl der Arbeitslosen noch um 169 Personen über der jetzigen Arbeitslosenzahl, das heißt, wir haben auf dem Arbeitsmarkt das ,Vorpandemieniveau’ erreicht und ich hoffe, dass das auch so bleibt“, so Prusik.

In der Agentur für Arbeit Aalen, mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, werden 4570 Personen betreut. 4079 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 47,2 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht. Mit einem Plus von 316 Personen ist die Zahl der Arbeitslosen in den Arbeitsagenturen durch die dort höhere Dynamik stärker angestiegen ist als im Bereich der Jobcenter mit einem Plus von 95 Personen.

Im Ostalbkreis waren im Januar insgesamt 5684 Arbeitslose gemeldet, 2503 Frauen und 3181 Männer. Das sind 286 Personen oder 5,3 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag hier im Januar bei 3,2 Prozent, 0,2 Prozent höher als im Vormonat. Vom Jobcenter wurden im oOtalbkreis 2647 Menschen betreut, 80 mehr als im Vormonat.

Der Landkreis Heidenheim verzeichnete im Januar insgesamt 2965 Arbeitslose, 1350 Frauen und 1615 Männer. Das waren 125 Personen oder 4,4 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote im Januar betrug vier Prozent, 0,2 Prozent mehr als im Vormonat. Davon wurden vom Jobcenter 1432 Personen betreut, 15 mehr als im Vormonat.

Wenn man sich laut Prusik alle Personengruppen über einen längeren Zeitraum anschaue, dann seien es vor allem die Langzeitarbeitslosen, die von der Erholung am Arbeitsmarkt nicht profitierten. Auch wenn ihre Zahl, wie die der anderen, im Gesamten rückläufig war, so reduzierte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen nicht in gleichem Umfang. Demzufolge stieg auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen von 23,6 Prozent im Januar 2020 auf 34,1 Prozent im Januar 2022. „Es ist wichtig, dass Unternehmen, die händeringend nach Mitarbeitenden suchen, auch dieser Gruppe eine Chance geben“, sagt Prusik.

1072 offene Stellen haben die Betriebe Ostwürttembergs der Arbeitsagentur und den Jobcentern im Januar gemeldet. Damit standen insgesamt 3924 Arbeitsstellen zur Besetzung zur Verfügung. Zeitarbeitsfirmen meldeten 527 neue Vermittlungsaufträge. Es folgen mit deutlichem Abstand das Gesundheits- und Sozialwesen mit 108 neuen Stellen, das verarbeitende Gewerbe mit 101 Stellen, gefolgt von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit 96 neuen Angeboten und schließlich dem Bereich Handel mit 71 neu zu besetzenden Arbeitsplätzen.

Im Januar ist die Zahl neuer Anzeigen zur Kurzarbeit im Vergleich zum Vormonat gesunken. Insgesamt zeigten 85 Betriebe für 977 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Dezember 2021 waren es 128 Betriebe für 1302 Beschäftigte. Nach wie vor sind die am stärksten betroffenen Bereiche das verarbeitende Gewerbe, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie, der Einzelhandel und die Gastronomie.