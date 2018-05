Knapp dreieinhalb Millionen Menschen in Baden-Württemberg pendeln täglich zur Arbeit. Auch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung leben die meisten Menschen nicht dort, wo sie arbeiten. Das hat eine Untersuchung im Auftrag des Südwestrundfunks ergeben. Die Kreisstadt Aalen ist demnach sogar einer der 30 Pendlermagnete im Land: Auf die 34 186 Arbeitsplätze in der großen Kreisstadt kommen 19 388 Einpendler. Gleichzeitig gibt es in Aalen 11 586 Auspendler. 43,9 Prozent der Frauen und Männer haben hier also ihren Arbeitsplatz außerhalb ihres Wohnortes. Im Umkehrschluss: 56,1 Prozent der Arbeitnehmer, also mehr als jeder zweite, wohnt und arbeitet in Aalen.

Wie viele Menschen täglich pendeln, ergibt sich aus dieser Untersuchung für jede einzelne Gemeinde. In den meisten Gemeinden pendeln landesweit mehr als 85 Prozent der Arbeitnehmer, die dort ihren Wohnsitz haben. In Abtsgmünd sind es 2439 (74 Prozent) Aus- und 1698 Einpendler, in Adelmannsfelden 583 (89,3 Prozent) sprich 137, in Bopfingen 3112 (65,5) sprich 2428, in Ellenberg 745 (93,5) sprich 102.

In Ellwangen stehen 4552 (46,7 Prozent) Auspendlern 7452 Einpendler gegenüber) in Essingen 2307 (84,3 Prozent) 1899, in Hüttlingen 2315 (89,9 Prozent) 748, in Jagstzell 877 (88,8) 292, in Kirchheim am Ries 709 (91,2 Prozent) 125, in Lauchheim sind es 1701 (83,0) gegenüber 886, in Neresheim 2559 (74,6 Prozent) zu 970 Einpendlern, In Neuler sind es 1229 (86,6 Prozent) Auspendler und 412 Einpendler, in Oberkochen 1863 (60,2)sprich 7796, in Rainau 1424 (94,1) und 235, in Riesbürg 902 (90,5) und 431, in Rosenberg 935 (79,4 Prozent) und 792, in Stödtlen 717 (88,3 ) und 177, in Tannhausen 568 (81,5 ) 239. In Unterschneidheim stehen 1665 (81,7 Prozent) Auspendlern 488 Einpendler gegenüber, in Westhausen sind es 2262 (83,8 Prozent) zu 1537 und in Wört 451 (69,6) zu 1251.

Somit wohnen und arbeiten 26 Prozent der Arbeitnehmer in Abts-gmünd, 10,7 in Adelmannsfelden, 34,5 in Bopfingen, 6,6 in Ellenberg, 53,3 in Ellwangen, 15,7 in Essingen, 10,1 in Hüttlingen, 11,2 in Jagstzell, 8,8 Prozent in Kirchheim am Ries, 17 in Lauchheim, 25,4 in Neresheim, 13,4 in Neuler, 39,8 Prozent in Oberkochen, 5,9 in Rainau, 9,5 in Riesbürg, 20,7 in Rosenberg, 11,7 in Stödtlen, 18,5 in Tannhausen, 18,3 in Prozent in Unterschneidheim, 16,2 in Westhausen und 30,4 Prozent in Wört.