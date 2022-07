Mehr als Fußball

Am vergangenen Wochenende ist im Steinbachstadion so einiges geboten gewesen. Der SVG Fachsenfeld veranstaltete ein Sportwochenende. Den Start machten dabei die aktiven Fußballer mit einem Blitzturnier.

Mit von der Partie waren die Mannschaften des SV Ebnat, des FV 08 Unterkochen und der SGM Fachsenfeld/Dewangen. Jeweils 45 Minuten, also eine Halbzeit wurde gegeneinander gespielt. Die Spiele wurden eng geführt und es gab viele Tore zu bestaunen. Alles in allem war dies ein gelungener Auftakt des SVG Sport-Wochenendes. Alle drei Mannschaften waren noch eine Weile nach dem Spiel im Steinbach, haben sich gegenseitig ausgetauscht und die Gastfreundschaft des SVG genossen.

Am Samstag standen zwei sportliche Events an. Die Fahrradgruppe hatte eine kleine Ausfahrt geplant. Die Fahrradgruppe gibt es nun schon seit mehreren Jahren und erfreut sich reger Teilnahme. Der Start war im Steinbachstadion und die Rückkehr wurde ebenfalls im Stadion vorgesehen, damit die Radler sich bei Getränken und Essen stärken konnten. Am Nachmittag wurde auch das AH-Kleinfeldturnier ausgetragen. Die Mannschaften des SSV Aalen, des TSV Dewangen, des TSV Oberkochen und des SVG Fachsenfeld sind im Saison-Modus, das heißt mit Hinrunden- und Rückrundenspiel angetreten. Durch die erschwerten Temperaturbedingungen waren die Spiele für die „alten Herren“ sehr aufreibend. Der verdiente Sieger war am Ende der SSV Aalen. Zum Abend wurden die vielen Helfer des SVG, die das ganze Jahr über den Übungsbetrieb und die organisatorischen Aufgaben aufrecht erhalten zu einem Helferessen eingeladen.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder und Familien. Am Vormittag konnten sich die Kinder an vielen sportlichen Stationen ausprobieren. Geschicklichkeit und Beweglichkeit waren gefragt. Mit rund 100 Kindern hat es ganz schön gewuselt im Steinbachstadion. Die Kinder hatten viel Spaß an den Stationen und wurden zum Abschluss noch mit einem kleinen Geschenk beglückwünscht. Ein weiteres Highlight war am Nachmittag die Vorführungen vieler Übungsgruppen. Den Beginn machten die Eltern-Kind-Gruppe, gefolgt von den Vorschulturnern. Die Leichtathleten und auch die Erwachsenen-Turner zeigten ebenfalls ihre sportlichen Fähigkeiten. Auch die Ringerjugend und die Fußballer hatten etwas vorbereitet. Die Darbietungen zeigten laut Verein, wie vielfältig der SVG ist und für die ganz Jungen und die etwas Älteren immer ein Platz in der SVG Familie ist. Dies war das offizielle Ende des Rahmenprogramms. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die man im nächsten Jahr wiederholen wird.