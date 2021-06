Mehr als 70 Filialen in Deutschland - „Royal Donuts“ kündigt Eröffnung in Aalen an

In den Großstädten stehen die Menschen kurz vor Ladenöffnung jeweils um 13 Uhr (mancherorts auch bereits ab 12 Uhr oder erst ab 14 Uhr) Schlange. Doch beherzt zugelangt wird nach Verlassen der Stores noch lange nicht. Zunächst wird das Gebäck abgelichtet und bei Instagram gepostet. Bald wird es diese Szenen auch in Aalen geben.

Denn der Donut-Riese "Royal Donuts" hat eine Filial-Eröffnung in der Kreisstadt des Ostalbkreises angekündigt. Noch vor rund zwei Wochen ging das Unternehmen mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit, dass demnächst in Nördlingen im benachbarten Donau-Ries-Kreis ein weiterer Laden an den Start gehen soll.

Wann es in Aalen so weit ist, steht noch nicht fest. Der Instagram-Account "Royal Donuts Aalen" existiert allerdings bereits, erste sogenannte Sneaks wurden dort auch schon gepostet. Für Sekunden bekommt der User einen Einblick in die neue Filiale, die kurz vor der Fertigstellung steht, heißt es. Wann genau, wird erst noch verraten. Der Store wird in der Aalener Innenstadt angesiedelt sein, so viel steht fest.

Mehr allerdings noch nicht. "Wir sind fast so weit", heißt es unter einem aktuell veröffentlichten Video aus den Innenräumen. Und: "In Kürze folgen Eröffnungsdatum und der Standort." Der Account für Aalen hat bereits 1286 Follower (Stand: Freitag, 11. Juni). Mehr als 70 Donut-Shops betreibt das Unternehmen laut eigener Aussage in Deutschland. Im Ostalbkreis wird es nach Schwäbisch Gmünd der zweite sein.