Mehr als 30 Kindergartenplätze fehlen

Der Ortschaftsrat Fachsenfeld sieht im Stadtbezirk einen dringenden Bedarf zusätzliche Kindergartenplätze zu schaffen und appelliert an die Stadt Aalen ein entsprechendes Raumkonzept aufzustellen. Dies ist bei jüngsten Sitzung des Gremiums im Zuge der Projektüberlegungen für den städtischen Haushalt 2021 deutlich zum Ausdruck gekommen.

Nach Auskunft von Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch laufen derzeit Verhandlungen in Fachsenfeld eine „Tiger“-Gruppe für sieben Kinder einzurichten. Doch dies sei nur eine Notlösung und ändere nichts am grundsätzlichen Bedarf. Seinen Ausführungen zufolge fehlen mittelfristig elf Plätze für unter dreijährige Kinder und 23 Plätze im Ü3-Bereich.

Als sinnvollen Standort für einen Neubau erachtet Opferkuch das Gelände bei der Schule. Hier könne man die Mensa für einen Ganztagesbetrieb mitbenutzen. Allerdings werde ein Kindergarten-Neubau vor 2022 nicht zu realisieren sein.

Christian Pfleiderer (CDU) regte an, als Zwischenlösung Container aufzustellen. Dies hielt auch Nadine Patzelt (CDU) für sinnvoll. Von Patrick Köble (SPD) kam der Vorschlag mit der katholischen Kirchengemeinde in Kontakt zu treten und zu prüfen, ob im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindehaus die Möglichkeit bestehe Kindergartenplätze zu schaffen. Berthold Däffner (SPD) erkundige sich danach inwieweit der Jugendtreff eventuell für eine Notlösung in Frage komme. Dies ist nach Auskunft von Opferkuch nicht möglich. Der Ortschaftsrat einigte sich darauf, dass die Stadt Aalen die Schaffung von Kindergartenplätzen in Fachsenfeld mit oberster Priorität behandeln solle.

Ganz oben auf der Wunschliste des Gremiums stehen außerdem die Sanierung der Kirchstraße einschließlich des Gehwegs von der Einmündung Pleuerstraße bis zur Schule, der Ausbau der Laubachstraße soweit eine Bebauung vorhanden ist, der Bau einer Zisterne am Steinbachstadion sowie die Planungen für die Ortsmitte.

Weitere 32 Projekte wurden im Ortschaftsrat besprochen und sollen für den städtischen Haushalt 2021 angemeldet werden.