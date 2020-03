Mehr als 2800 Anträge eingegangen – 40 Mitarbeiter arbeiten im Akkord

Die Handwerskammer in Ulm bearbeitet aktuell unter Hochdruck die große Flut an Anträgen von Unternehmen auf Sofort-Hilfe. Wie die Handswerksammer in einer Pressemitteilung informiert, nehme die Zahl der Anträge täglich zu. Bis dato seien mehr als 2800 eingegangen. Ein extra gebildetes, 40-köpfiges Team in der Handwerkskammer arbeite akuell von Montag bis Samstag von 7 bis 19.30 Uhr diese Antragsflut ab.

„Wir arbeiten mit Hochdruck, schnell und ohne viel Formularkram bei Beantragung und Auszahlung. Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen.

Für altbekannte und vielfach bewährte Muster fehlt den betroffenen Betrieben die Zeit“, wird Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in der Mitteilung zitiert. Wobei Mehlich in diesem Zuge noch darauf hinweist, dass „Datensysteme und Infrastruktur“ momentan doch gewisse Schwierigkeiten machten, da „plötzlich überall alle alles online bewegen wollen.“

Dessen ungeachtet unterstütze die Handwerkskammer Ulm über eine Hotline von Montag bis Samstag (7 bis 19.30 Uhr) mit ihren Beratern Firmenanfragen, damit möglichst wenige unvollständige oder falsch ausgefüllte Antragsbogen eingehen.

Wichtig sei, dass der Antrag auf der Homepage des Wirtschaftsministerium hochgeladen wird. Mehlich: „Die ersten 700 Anträge sind von uns schon zur Zahlung freigegeben.

Es gibt aber kein Zeitlimit für die Anträge. Auch derjenige, der in der kommenden Woche noch beantragt, fällt nicht raus und wird von uns schnell und unbürokratisch bearbeitet. Entscheidend für eine unkomplizierte Prüfung und damit einen schnellen Bescheid ist, dass die Voraussetzungen für die Soforthilfe im Antrag ersichtlich und auch erfüllt sind.“

Sozialversicherungsbeiträge können gestundet werden

Ein weiteres Hilfsangebot für krisengebeutelte Betriebe sei außerdem die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge zunächst für zwei Monate. „Wir sind froh, dass eine weitere zentrale Forderung von uns so rasch umgesetzt wurde“, so Mehlich.

Es genüge dazu ein unbürokratisches, formloses Schreiben, in dem die Stundung und Aussetzung der Vollziehung der Beiträge für März und April 2020 bis auf weiteres beantragt und Aussetzung fälliger Zahlungen ebenso wie die Erhebung von Zinsen und Säumniszuschlägen erbeten wird.

Eine Umfrage unter Handwerksbetrieben zu den Auswirkungen von Corona hat ergeben, dass 77 Prozent der Handwerker derzeit Umsatzrückgänge zu verkraften haben. 55 Prozent sind von Auftragsstornierungen betroffen.

36 Prozent haben mit Personalausfall zu kämpfen, mit fehlendem Material 31 Prozent. Behördliche Betriebsschließungen hingegen nennen 16 Prozent als Auswirkung. Zehn Prozent der Handwerksbetriebe spüren die Corona-Krise bislang nicht in ihrem Betriebsalltag.