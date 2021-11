Mehr als 260 Neuinfektionen - Ostalbkreis steuert auf nächsten Negativrekord zu

Die Corona-Zahlen steigen aktuell im Ostalbkreis in Richtung eines neuen Negativrekords. Das Landratsamt berichtet am Mittwoch von 1231 aktiven Fällen, 33 mehr als am Vortag.

Damit liegt der Wert bereits höher als im November 2020, als einer der „Höhepunkte“ der Corona-Krise im Kreis erreicht war. Damals, am 19. November, waren 1184 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet. Der Wert wurde bei der nächsten sogenannten Welle, der dritten, im Frühjahr eingestellt.

+++Welche Corona-Regeln aktuell im Ostalbkreis gelten - klicken Sie hier+++

Dieser ist nach wie vor der Höchstwert seit Beginn der Corona-Krise im Ostalbkreis im März des vergangenen Jahres. Allerdings droht der Herbst 2021 auch diesen noch zu toppen. Am 28. April vermeldete das Landratsamt 1453 Infizierte.

Auf direkte Ereignisse sind die seit Oktober ansteigenden Zahlen nicht zurückzuführen, so die Kreisverwaltung auf mehrfache Nachfrage von Schwäbische.de zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das Infektionsgeschehen sei zu jedem Zeitpunkt diffus. Landrat Joachim Bläse ruft immer wieder dazu auf, sich impfen zu lassen.

Zuletzt riet er den mehr als 60 Jahre alten Bürgern der Ostalb, sich die dritte Impfung geben zu lassen – oder sich von den nun eingesetzten sogenannten Mobilen Impfteams überhaupt impfen zu lassen, wenn möglich. Diese Mobilen Impfteams beginnen ab sofort im gesamten Kreis mit der Arbeit.

Eine der schlechtesten Impfquoten im gesamten Bundesland weist der Nachbarkreis Heidenheim auf. Laut Daten des Sozialministeriums vom 7. November sind im Landkreis 57,7 Prozent vollständig geimpft. Nur ein Kreis – Pforzheim – hat mit 55,2 Prozent noch weniger voll immunisierte Bewohner.

Im Ostalbkreis sind es zum Vergleich 62,8 Prozent der Bürger, die beide Impfungen erhalten haben. Aufgrund dieses schlechten Ergebnisses will der Landkreis Heidenheim nun bei den Impfungen auf die Tube drücken, verkündete Landrat Peter Polta unlängst während einer Pressekonferenz.

Zeitnah sollen „niederschwellig“ Impfungen in den Städten und Gemeinden durch ebenfalls mobile Impfteams vorgenommen werden, so ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage von Schwäbische.de. Die Teams werden in diesem Fall von Ärzten besetzt, die sich dazu bereit erklärt haben.

Pop-Up-Impfungen sollen Quote verbessern

In einer zweiten Stufe, so die Behörde, sollen dann weitere Teams, die sich aus Landratsamtsmitarbeitern sowie weiteren Ärzten zusammensetzen, ebenfalls in den Ortschaften weitere Impfungen durchführen – als sogenannte Pop-Up-Impfungen stunden- oder tageweise.

Ein weiteres Team aus Ulm soll zusätzlich unterstützen, so der Sprecher weiter. Dieses soll Orte wie Einkaufszentren besetzen, um dort Impfwillige zu immunisieren. Es scheint dringend nötig. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heidenheim liegt laut Webseite der Kreisverwaltung bei 513,5.

Im Ostalbkreis hingegen haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage und pro 100.000 Einwohner 290,8 (Vortageswert: 255,8) Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. 19 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen vier Wochen. 441 Corona-Tote zählt der Ostalbkreis seit Ausbruch der Pandemie, zwei weitere Fälle vermeldet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Donnerstag.

914 Menschen wurden innerhalb einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Mit 267 Neuinfektionen steigt der Gesamtwert der Coronafälle seit Pandemiebeginn auf 20.581. Laut der Daten des Intensivregisters liegen aktuell acht Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken Ostalb. Zwei von ihnen müssen beatmet werden.