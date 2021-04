Mehr als 220 Corona-Fälle: Starker Anstieg in Aalen

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es drei weitere Todesfälle im Ostalbkreis gegeben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hervor. 313 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie mit oder an Covid-19.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist zwar weiter gesunken, liegt aber nach wie vor oberhalb der 100er-Grenze. Innerhalb einer Woche haben sich 128 (135 am Vortag) Menschen pro 100 000 Einwohner angesteckt. Mittlerweile haben 23 331 (+3828 im Vergleich zur Vorwoche) Freiwillige die Erst- und 7506 (+1131) die Zweitimpfung erhalten. Das Gesundheitsamt erfasst diese Daten einmal die Woche.

Mittlerweile (Stand Donnerstag) wurden 11.264 positive Coronafälle im Ostalbkreis seit Ausbruch der Pandemie registriert. Das sind laut Landesgesundheitsamt 87 mehr als am Mittwoch. Innerhalb der vergangenen beiden Tage wurden sechs weitere Tote gemeldet.

Den stärksten Anstieg mit Blick auf die Städte und Gemeinden hat es in Aalen gegeben. Lange Zeit lag Schwäbisch Gmünd an der traurigen Spitze der Infektionszahlen im Ostalbkreis. In Aalen sind derzeit (Stand Mittwoch) 227 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet – 14 mehr als am Tag zuvor. In Schwäbisch Gmünd sind es acht mehr als am Dienstag, 109 Menschen sind dort aktuell infiziert. In Ellwangen gibt es 103 aktive Fälle (+5), in Lorch mit einem Anstieg von elf 24 Fälle.