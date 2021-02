Mehr aktive Fälle aber geringere Inzidenz – Wie der Unterschied zustande kommt

Bei den Corona-Zahlen des Ostalbkreises hat es erneut einen minimalen Anstieg gegeben. 15 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt am Mittwoch bis 24 Uhr. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Kreis 9261 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon gelten 8871 als genesen.

Auch bei den aktiven Fällen steht erneut ein Plus. 134 Menschen sind derzeit mit Sars-CoV-2 infiziert. Das sind sieben mehr als am Vortag. Todesfälle hat es keine weiteren gegeben. Seit Pandemiebeginn starben 256 Menschen mit oder an Covid-19. Patient Null wurde im Ostalbkreis am 3. März des vergangenen Jahres registriert.

Interessant ist erneut der Blick auf die Inzidenzen im Ostalbkreis sowie in den Nachbarkreisen. Denn die Unterschiede hier sind beachtlich. Im hiesigen Kreisgebiet hat es innerhalb einer Woche 25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gegeben. Viel höher liegt nach wie vor die Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall. Einen Wert von 145 berichtet die Verwaltung am Donnerstag. Eine erneute Allgemeinverfügung, um eine nächtliche Ausgangssperre zu erlassen, liegt bislang nicht vor.

Doch nicht nur dieser Unterschied ist erstaunlich. Auch der bei den aktiven Fällen sowie Inzidenzen im Vergleich zwischen dem Ostalbkreis und dem Donau-Ries-Kreis. Denn die Bayern haben seit Längerem eine erstaunlich geringe Inzidenz – aktuell (Stand Donnerstag) von 15 – allerdings mehr derzeit Infizierte, nämlich 139. Doch worauf geht das zurück – mehr Langzeiterkrankte, die nicht mehr im Zeitraum der Inzidenz von sieben Tagen gerechnet werden?

Auch das sei ein Aspekt, so Gabriele Hoidn vom Landratsamt Donau-Ries auf Nachfrage. Doch es gibt noch einen weiteren. „Eine positiv getestete Person kann frühestens zehn Tage nach Symptombeginn oder Testung als genesen gewertet werden“, so die Pressesprecherin. Somit ein aktiver Fall, der nach Ablauf der sieben Tage nicht mehr in die Inzidenz hineingerechnet wird.