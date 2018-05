Mehlich: DSGVO war „überfällig“

„Es war überfällig, dass in Europa einheitliche Regeln im Datenschutz gelten. So wird dafür gesorgt, dass auch global agierende Internetkonzerne unseren Datenschutz endlich ernst nehmen“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm zur neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die vergangene Woche in Kraft getreten ist. Auf die Handwerksbetriebe zwischen Jagst und Bodensee kämen dank der starken Orientierung der neuen Verordnung am bisherigen deutschen Datenschutz nur punktuelle Neuerungen zu, ist Mehlich überzeugt.

„Unsere Betriebe sind gut vorbereitet. Was sie jetzt brauchen ist Rechtssicherheit“, wird Mehlich der Presseerklärung der Handwerkskammer zitiert.

Bestehende Unklarheiten im Gesetz müssten schnell durch „eine praxisgerechte Auslegung der Aufsichtsbehörden“ beseitigt werden. Eine weitere Bürokratisierung für die Betriebe dürfe es nicht geben. „Sie wollen ihr Handwerk machen und die Aufträge der Kunden bearbeiten, aber nicht zu IT-Spezialisten und Administratoren mutieren.“, unterstreicht Mehlich. Deshalb hoffe die Handwerkskammer „auf einen klugen Umgang mit den neuen Regelungen“, der den eigentlichen Auftrag der Betriebe und ihre Praxis berücksichtige.