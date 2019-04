Megemann und Freudenthal stark

Vor Kurzem sind die Landesmeisterschaft im Doublette der Damen (zwei gegen zwei Spielerinnen) auf der Bouleanlage des TSV Badenia Feudenheim ausgetragen worden. Laura Mengemann und Antje Freudenthal vom Pétanque-Club Aalen nahmen die lange Anfahrt auf sich und bildeten eine der 54 Frauenmannschaften. Sie schnitten mit einem starken 17. Platz ab.

Nach einer ausgiebigen Einspielphase starteten Laura Mengemann und Antje Freudenthal in das stark besetzte Turnier. In der Vorrunde galt es, mindestens zwei Spiele zu gewinnen, um das A-Turnier zu erreichen. Nur in diesem Turnier, das die besten 32 Mannschaften beinhaltet, wird die Landesmeisterschaft ausgespielt. Die beiden ließen die Begegnungen entspannt auf sich zukommen und spielten locker auf. Zur großen Überraschung der Gegnerinnen, denn diese sahen sich aufgrund ihrer Spielstärke im klaren Vorteil. Doch bald stand es 13:3 für die beiden Aalenerinnen. Direkt ging es weiter mit der zweiten Partie, die gegen ein noch stärkeres Team zu bestehen war. Mengemann und Freudenthal wehrten sich gut, mussten das Spiel aber mit 6:13 verloren geben. Daher musste die sogenannte Barrage über den zweiten Sieg entscheiden, denn zwei Doubletten in der Gruppe hatten nun je ein Spiel gewonnen und verloren. Zufällig traf dies auf die ersten Gegnerinnen zu. Diesmal erhofften sie sich mehr. Doch Mengemann und Freudenthal entschieden die Begegnung erneut 13:3 für sich.

Eine lange Pause entstand, bis alle Teams die Vorrunde beendet hatten und neue Gegnerinnen zugelost wurden.

Gegner aus Nordwürttemberg

Erst nach zwei Stunden ging es weiter. Ihnen gegenüber standen Kolleginnen aus den Ligen in Nordwürttemberg. Das Spiel ging hin und her, Mengemann und Freudenthal konnten aber immer einen kleinen Abstand von zwei bis drei Punkten wahren. Lange Zeit sah es für die beiden gut aus. Bis beim Stand von 10:8 eine auf dem Kiesboden abgeprallte Kugel die Zielkugel nach hinten bewegte und den Gegnerinnen den Abschluss mit fünf Punkten ermöglichte, da von den Aalenerinnen keine Kugel in der Nähe lag. Somit verloren sie die Partie knapp mit 10:13. Der 17. Platz war ihnen dennoch sicher und sie waren zufrieden mit ihrem erfolgreichen Tag im Nordwesten des Bundeslandes. Von ihren Vereinskollegen wurden sie am nächsten Tag auf dem Platz gebührend gefeiert.