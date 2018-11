Meditation spielt eine wichtige Rolle

Eine Ausstellung mit Arbeiten von Monika Hoffer unter dem Titel „Was wie Wolken und Dunst an den Augen vorüberzieht“ wird am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Landratsamt in Aalen eröffnet. Die Werke der Künstlerin sind bis zum 21. Dezember im Foyer des Landratsamts zu sehen.

Monika Hoffer hat sich in ihrem künstlerischen Schaffen der traditionellen chinesischen Tuschemalerei und Kalligraphie verschrieben. Einer Kunst also, die sich grundlegend von unserer westlichen unterscheidet und in der die Meditation eine wesentliche Rolle spielt.

So ist es auch das gezielte Meditieren vor dem noch leeren Papier, aus dem die Motive zu Hoffers Arbeiten entspringen. Nicht die Abbildung der Natur steht im Vordergrund, sondern aus dem Gedächtnis wird das Gesehene als gemaltes Erlebnis spontan aufs Papier gebracht – als Ausdruck der eigenen Empfindungen. Dabei zeigen die Arbeiten die weitreichenden und über Jahre hinweg erworbenen Kenntnisse der chinesischen Malerei und tragen eine tiefe Symbolsprache in sich.

Bis zum 21. Dezember sind die Arbeiten von Monika Hoffer im Foyer der Landkreisverwaltung in der Stuttgarter Straße 41 zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.