Medikamente sind Mangelware: Aalener Verein unterstützt in Nepal eine Notfallambulanz

Als Petra Pachner im vergangenen Jahr mit einer Gruppe von Studenten der DHBW Heidenheim in Nepal war, bekam eine der Studentinnen hohes Fieber. Man suchte einen Arzt und Petra Pachner fand einen nepalesischen Arzt, der in Chitwan eine Notfallambulanz betreibt, wo er seine Patienten zu einem Bruchteil der üblichen Kosten, die Ärmsten der Armen sogar kostenlos, behandelt.

Die junge Studentin muss drei Tage in der Ambulanz bleiben, bis ihr Fieber sich bessert. Petra Pachner weicht ihr nicht von der Seite und wird zur Assistentin des Arztes. „Als gelernte Krankenschwester musste ich einfach etwas tun“, erzählt sie. Sie legt drei Tage lang Infusionen, wechselt Verbände, gibt Spritzen.

In der Praxis werden alle behandelt, von jung bis alt, von der Schwangeren bis zum chirurgischen Notfall. „Diese Notfallambulanz ist die einzige weit und breit. In der ganzen Region gibt es weder Ärzte noch Krankenhäuser, erzählt Pachner.

Die Krankheitsbilder sind so unterschiedlich wie die Menschen. Aufällig sei, dass viele der Nepalesen Nieren- und Gallensteine haben. Die Nepalesen tränken zu wenig, denn Wasser sei kostbar, wie Pachner erklärt. Wer Wasser aus dem Fluss erst umständlich abkochen müsse, spare natürlich daran.

In der Ambulanz fehlt es an vielem: Genäht wird ohne Betäubung, zum Röntgen müssen die Patienten in die nächst größere Stadt. Auch Medikamente oder Verbandsmaterialien sind Mangelware. Wieder zu Hause fragen Petra Pachner und ihre Heidenheimer Studentinnen zahlreiche Firmen, Krankenhäuser und Pflegedienste an. Die Hilfsbereitschaft war enorm, so dass man kurze Zeit später zwei große Jeeps mit Kanülen, Infusionsbestecken und Medikamenten nach Nepal schicken konnte. Pachner konnte ein großes Netzwerk der Hilfe aufbauen. Darunter ist eine Pharmafirma, die sie regelmäßig mit Materialien versorgt, die in Nepal dringend gebraucht werden.

Petra Pachner und ihr Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg bauen gerade in Nepal ein Ausbildungszentrum. Im #Marktplatz15-Interview erzählt sie, wie die Fortschritte sind und was für die Zukunft geplant ist.

Mehr entdecken: Über Bildung eine Perspektive in Nepal schaffen