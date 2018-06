Medienkompetenz für Schüler

Im Rahmen der Offensive zum besseren Umgang mit Medien im Ostalbkreis baut die Landkreisverwaltung gemeinsam mit weiteren Akteuren ein Netzwerk mit Medienmentoren auf. 25 Jugendliche erhielten jetzt im Aalener Landratsamt ihr Zertifikat als Schüler-Medienmentoren.

In den vergangenen Wochen wurden Schülerinnen und Schüler der Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd, des Franziskusgymnasiums Mutlangen, der Kocherburgschule Aalen, der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen und der Buchenbergschule Ellwangen vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) zu Schüler-Medienmentoren und -mentorinnen ausgebildet. Das Projekt „Medienmentoren im Ostalbkreis“ hat die Besonderheit, dass die jeweiligen Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte im Rahmen des Kurses mit ausgebildet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden künftig weiter von den Schulsozialarbeiterinnen Tanja Raschka, Martina Wächter, Tatjana Geiss, Anke Schönherr, Christiane Reiser, Nadine Erdt und Michael Laaser unterstützt und begleitet. So kann gewährleistet werden, dass die Medienmentoren auch nach der Ausbildung weiter aktiv bleiben.

Sichere Suchmaschinen

Alexander Weller, Diplompädagoge und medienpädagogischer Referent des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, hat mit den Teilnehmern unter anderem besprochen, welche Erfahrungen sie bereits mit dem Internet gemacht haben. Auf einer gemeinsamen Plattform (www.kreidezeit.kiwi) wurden alle Arbeitsergebnisse während des Kurses gesammelt.

Außerdem bekamen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, ein Online-Profil zu erstellen. Sie erhielten in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche Daten sie von sich preisgeben und welche nicht. Es gab Informationen zu Sicherheitskriterien von Suchmaschinen und den Hinweis, dass für Kinder beispielsweise www.blindekuh.de oder www.duckduckgo.com sichere Suchmaschinen sind.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren darüber hinaus einiges über Google und wie dort Daten gesammelt und zum Beispiel Nutzer-Standorte bestimmt werden. Zudem wurde gemeinsam erarbeitet, was bei Facebook und WhatsApp im Hintergrund mit den erfassten Daten der Nutzer passiert, wie Werbeanzeigen in privaten Profilen deaktiviert und Profilbilder in WhatsApp geschützt werden können. Dabei wurden mit der Gruppe wichtige Regeln für einen sicheren Umgang mit dem Internet erstellt. Die Jugendlichen konnten ihr eigenes Facebookprofil überprüfen und ein medienpädagogisches Fragespiel für Eltern mit Fragen zu Medien testen. In den Schulen werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen Konzepte zur Medienkompetenz umsetzen, zum Beispiel jüngeren Schülerinnen und Schülern wichtige Informationen zum Thema WhatsApp vermitteln. Die Mitschülerinnen und -schüler werden von den „Smeppern“ angeregt, sich mit dem Thema Medien bewusst auseinanderzusetzen, deren Potenziale und Gefahren realistisch einzuschätzen und dementsprechend zu handeln. Zudem können die ausgebildeten Schüler-Medienmentorinnen und -mentoren Vorbilder in Sachen Mediennutzung werden und andere aufklären.

Die von Kultusminister Andreas Stoch und Wolfgang Kraft, Direktor des LMZ, persönlich unterschriebenen Zertifikate wurden im Aalener Landratsamt in einer kleinen Feierstunde von Landrat Pavel an die „Smepper“ überreicht.