Medea Bindewald spielt in der Villa Stützel

Ein Abend mit Cembalomusik erwartet die Zuhörer am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr in der Villa Stützel Aalen. Da der Spielort nur Platz für vergleichsweise wenig Zuhörer bietet, wird die Veranstaltung trotz Corona-Krise stattfinden. Medea Bindewald wird ihr neues Programm „Schattenreise“ auf die Bühne bringen, das Kompositionen aus vier Jahrhunderten vereint. Es werden Konzerte unter anderem von Domenico Scarlatti, Johann Jakob Froberger, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer und Johann Sebastian Bach zu hören sein. Die in Großbritannien lebende Cembalistin war bereits bei zahlreichen europäischen Musikfestivals und Konzertreihen engagiert. Karten gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Reservix. Einlass: 18.30 Uhr, Ulmer Straße 116 in Aalen. Infos: www.villa-stuetzel.de Foto: Bindewald