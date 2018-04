Medardus’ Seele heiß umkämpft

Literatur hautnah, zum Mitfiebern und Gruseln, das hat das Nürnberger Midnight Story Orchestra in der Aalener Stadthalle geboten. Auf der Bühne sitzend verfolgten, nein, erlebten im Wortsinn gut 80 Zuschauer E. T. A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ als Hörspielkonzert in der Reihe „wortgewaltig“.

Die Halle blieb leer. Erneut wagten die Veranstalter das Experiment, den Bühnenraum mit schwarzen Vorhängen abzuhängen und die Bühne selbst zu einem kleinen Veranstaltungssaal zu machen. Und dort passte Hoffmanns „Schwarze Romantik“ – heute würde man die „Elixiere“ als Fantasyroman bezeichnen – sehr gut hin. Donnerschläge, Kirchenglocken, Bühnennebel – das Midnight Story Orchestra hatte sich einiges einfallen lassen, um den Kampf des Mönchs Medardus mit dem Teufel um des Menschen Seele zum Erlebnis zu machen.

Mit verdrehten Augen

Aber das alles wäre nur halb so schön gewesen, wenn nicht Erzähler Jasper Paulus den Abend zum Abenteuer gemacht hätte. Mit tollem Ausdruck, mit Gestik und Mimik, mit verdrehten Augen und verstellter Stimme lotste Paulus sein Publikum durch das „Labyrinth der Ereignisse“, durch schwarzes Gewölk, durch Seelenqualen und Grusel – eben durch Hoffmanns verzwickte Geschichte um den Mönch Medardus, der in die Fänge des Teufels – oder des Wahnsinns, das bleibt offen – fällt. Denn Hoffmanns Roman ist so ein echter Mittelalterkrimi um Mord und Totschlag, Verrat und Betrug, Sünde und Untergang.

Das Hörspielkonzert ausgedacht hatte sich Gitarrist Andreas Wiersich. Der Gründer des Midnight Story Orchestras, fünf beschlagene Musiker, stellte mit den „Elixieren“ das vierte abendfüllende Programm vor. Zweieinhalb Stunden wandelten die Zuhörer durch Klosterkulisse, Fürstenhöfe und dunkle Wälder. Mal unterstützt die Musik den Erzähler, mal füllt sie die Pausen zwischen den Kapiteln, erinnert fast an Filmmusik. So gesehen: Ein Vorleser auf diesem Niveau, das ist definitiv schöner als selbst lesen. Das Motto „wortgewaltig“ erhält einen ganz neuen Sinn.