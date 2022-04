Medaillenregen für den RMSV Buch

Bei der Bezirksmeisterschaft der Schüler U 15 haben drei Kunstradsportlerinnen vom RMSV Buch ihre Leistungen mit Podestplätzen gekrönt.

Als erste Sportlerin vom Bucher Trio zeigte Greta Schlipf bei den Schülerinnen U 11 ihr Können. Für sie war es der allererste Wettbewerb und sie präsentierte ihre Kür auf Anhieb sturzfrei und konzentriert. Durch diese Leistung ergatterte sich das Nachwuchstalent auch noch direkt ihre erste Medaille, indem sie den Bronzerang erreichen konnte.

Nina Sandhöfner ging bei den Schülerinnen U 15 an den Start. Mit der zweithöchsten eingereichten Tagespunktzahl im Einer- Kunstradfahren hatte sie eine anspruchsvolle Kür zu präsentieren. Die Kadersportlerin konnte sich nicht gänzlich fokussieren. Trotzdem konnte sie ihre persönliche Bestleistung steigern und bestätigte mit Silber in der Tasche auch wiederholt die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Bis dahin kann sie die durchaus anspruchsvollen Elemente ihrer Kür noch einmal intensivieren, um ihr ganzes Potential ausschöpfen zu können. Stark war die Leistung von Emma Weber bei den Schülerinnen U 13. Mit Ruhe und Konzentration präsentierte sie ihre Kür fehlerfrei. Selbst Übungen, die im Training noch Unsicherheiten bereiteten zeigte sie einwandfrei und so bekam sie nahezu keinen Abzug. Damit konnte sie sich nicht nur die Silbermedaille sichern, sondern gleichzeitig die Norm für die Landesmeisterschaften erreichen. Ende Mai findet dann in Nebringen die Landesmeisterschaft der Schüler statt. Zwei Bucherinnen werden mit von der Partie sein. Hier werden auch die Qualifikanten für die Deutsche Meisterschaften ermittelt.