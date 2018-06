Medaillenfischen

Vier Stunden Anreise hat der Schweizer Club SCM Meilen hinter sich gebracht, um beim 14. Internationalen Sparkassen-Schwimmfest im Aalener Hirschbach-Freibad an den Start gehen zu können. 16 Nachwuchssportler schickte dabei der ehemalige Schwimmtrainer Cosmin Cuciurean des MTV Aalen in den Wettkampf. „Ich komme immer gerne nach Aalen zurück. Es ist ein toller Wettkampf, der uns perfekt in die Planungen passt“, sagt der Nachwuchstrainer der Schweizer Cuciurean. Rund 350 Schwimmer sprangen insgesamt ins Becken. Auf dem Treppchen landeten am Ende aber oftmals wieder die alten Bekannten.

Über zu heiße Temperaturen konnte sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag keiner beschweren - über Regen auch nicht. Verzichtet wurde in diesem Jahr auf die Firmenstaffeln. „Das bedeutet aber nicht, dass wir diese nicht wieder mal mit aufnehmen werden. Vielleicht schon in 2019“, sagt Josef Strobel vom MTV Aalen. Generell hatte der MTV bei der 14. Ausgabe des Sparkassen-Schwimmfests mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. „Das hat verschiedene Gründe, vor allem aber andere Wettkämpfe haben da sicher ihren Anteil daran“, so Strobel. Gingen in 2017 noch 400 Schwimmer an den Start, so müssten die Aalener nun mit 350 zufrieden sein.

Hoyer vor Dambacher

Gefühlt immer mit dabei sind die Vereine aus der Region. Wie die TSG Abtsgmünd (23 Medaillen), der SV Schwäbisch Gmünd (29) und der SC Delphin Aalen (36).

Der Schwimmverein Oberkochen holte mit vier Schwimmern einmal Edelmetall. Die Lokalmatadoren des MTV aus Aalen holten sich im heimischen Becken 123. Allen voran sicherten sich die üblichen Verdächtigen aus den Reihen des MTV die vordersten Plätze. So war es einmal mehr Friederike Hoyer, die sich im Finale über 100 Meter Freistil in (01:00,26) die Goldmedaille sicherte, vor ihrer Teamkollegin Vanessa Dambacher (01:01,61). Eine weitere Final-Medaille über 100 Meter Schmetterling (01:07,82) verpasste Hoyer dagegen knapp. Hier setzte sich die für Gmünd startende Carolin Morassi ab und gewann (01:05,52). Über die 100 Meter Rücken reichte es für Morassi dann zu Rang zwei (01:09,14).

Tobias Leon Kohler vom MTV tat es Hoyer gleich und holte sich Rang eins im Finale über 100 Meter Freistil (00:55,15) und Rang vier über 100 Meter Schmetterling (01:03,80). Julian Morassi landete über die 100 Meter Freistil auf Rang drei (00:55,98) und über 100 Meter Schmetterling (01:01,27) auf Platz zwei. Nils Bauer hielt die Fahne des SC Delphin in den Finalläufen hoch und landete über 100 Meter Rücken auf dem vierten Platz (01:07,66). Die TSG aus Abtsgmünd wäre eigentlich drei Mal im Finale mit dabei gewesen. Allerdings verzichtete Jonas Schebesta auf einen Start im Rücken-Finale über 100 Meter und konzentrierte sich auf die 100 Meter Freistil.

Hier reichte es für den TSGler dann nicht zu einer Medaille (Vierter, 00:58,72). Allerdings verbesserte er mit dieser Zeit den Abtsgmünder Vereinsrekord. Sein Vereinskamerad und Rückenspezialist Christian Hoyer ließ sich den Rückenstart nicht entgehen und holte sich hier die Bronzemedaille (01:06,58). Kurz vor Hoyer schlug Ryan Newman vom MTV Aalen an und sicherte sich Silber (01:06,49).