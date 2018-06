Meckern statt shoppen

Am Faschingsdienstag, 28. Februar, bleiben das Rathaus, die Bezirksämter und alle Geschäftsstellen der Stadtbezirke geschlossen. Auch die Tourist-Information Aalen sowie die Stadtbibliothek haben am Nachmittag nicht geöffnet. Das vorübergehende Limesmsuseum LIMU 16/18 und das Urweltmuseum bleiben am Faschingsdienstag ebenfalls geschlossen. Der Innenstadtverein ACA teilt zudem mit, dass am Faschingsdienstag viele Aalener Geschäfte bereits um 13 oder 14 Uhr schließen. Die Geschäfte im Mercatura haben nur bis 14 Uhr geöffnet. Im Rathausfoyer treffen sich die Meckerer ab 14 Uhr zum „Sauren Meckereck“.