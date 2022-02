Meckerer bieten Fernsehfastnacht

Die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck (AFZ) präsentiert am Samstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr ihre Fernsehfastnacht via YouTube. Wie schon vor Wochen von der AFZ angekündigt, will sie sich in Corona-Zeiten nicht unterkriegen lassen. Unter den zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln hat die AFZ ihre Prunksitzung 2022 kurzerhand gefilmt. Am 19. Februar laden um 19.30 Uhr unter dem YouTube-Link https://youtu.be/zstTLgRAAxg die Meckerer der Aalener Fasnachtszunft vor den Bildschirmen dazu ein, ein abwechslungsreiches Prunksitzungsprogramm nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen zu erleben.