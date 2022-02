Das traditionelle Saure Meckereck der Aalener Fasnachtszunft am Faschingsdienstag im Rathausfoyer fällt auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Aalen hervor. Demnach haben das Rathaus Aalen sowie sämtliche Dienststellen am Faschingsdienstag, 1. März, nach Terminvereinbarung geöffnet.