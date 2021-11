Mazda vom Gelände eines Autohändlers gestohlen

Zwischen Sonntagmorgen, 11 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, drang ein bislang unbekannter Dieb in die Räumlichkeiten eines Autohandels in der Robert-Bosch-Straße ein und entwendete die Schlüssel eines Mazda. Anschließend wurde der schwarze Mazda, der nicht angemeldet ist und an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, vom Hof entwendet.

Zudem wurde in der Ferdinand-Porsche-Straße in Essingen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fenster eines Tores eingeschlagen. Der oder die Täter habe sich so Zutritt zu einem Autohaus verschafft. Hier wurde jedoch nichts entwendet.