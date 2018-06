Mayall und Schwarz geben Konzert

Die beiden Heidenheimer Musiker Lee Mayall und Siggi Schwarz erfüllen sich den lang ersehnten Wunsch eines gemeinsamen Doppelkonzerts: „The Boys are back in Town“. Am Samstag, 29. November, um 20 Uhr treten sie im Lokschuppen in Heidenheim auf.

Saxofonist Lee Mayall spielt den Blues und Soul auf eine unglaublich ausdrucksvolle und energiegeladene Art. Der New Yorker Sänger Rick Washington, bekannt aus der SAT 1- und Pro Sieben-Staffel von „The Voice of Germany“, wird an diesem Abend in Mayalls Band singen. Siggi Schwarz, der mit seiner internationalen Besetzung erfolgreich auf Festivals zusammen mit Bryan Adams, Billy Idol, Alan Parsons und Uriah Heep auftrat, spielt sein „Best of- Programm“. Zu hören gibt es Rock, Blues, Soul und ein Tribute to Gary Moore, featuring dem amerikanischen Sänger „The Voice“ Andre Carswell. Beim großen Finale werden alle Musiker beider Bands zu einer Jam-Session auf der Bühne stehen.

Karten gibt es an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.