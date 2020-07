Maximilian Scherer und Alina-Sophia Roman gewinnen beim Schülerwettbewerb

Auch in diesem Schuljahr haben Schüler der Realschulabschlussklassen der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen schöne Erfolge beim renommierten Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg erringen können. Unter den 28 mit Preisen Ausgezeichneten befanden sich mit Maximilian Scherer und Alina-Sophia Roman (beide Klasse R10a) auch zwei Erstpreisträger, die mit ihren Beiträgen zu aktuellen politischen Themen die Jury überzeugen konnten. Die traditionelle Verleihung der ersten Preise im Landtag musste Corona-bedingt ausfallen und so oblag es Schulleiter Thomas Brunnhuber, den erfolgreichen Teilnehmern ihre Urkunden und Sachpreise zu überreichen. Landtagsabgeordneter Winfried Mack ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, allen mit einem Preis Bedachten in einem persönlichen Schreiben zu gratulieren und sie zu weiterem politischen Engagement zu motivieren.