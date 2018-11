Am vergangenen Wochenende haben zwei Schwimmer der TSG Abtsgmünd am 7. Internationalen Kurzbahnwettkampf in Schwäbisch Gmünd teilgenommen. Mit 32 Vereinen, 500 Teilnehmern und ungefähr 2800 Einzelstarts mussten sich unsere Schwimmer einem sehr starken Teilnehmerfeld stellen.

Elodie Kamenov (Jahrgang 2003) ging am Samstag an den Start und konnte über 100 Meter Freistil in 0:50,85 Minuten einen zehnten Platz erreichen. Über 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen steigerte sie zudem ihre Bestzeit. Maximilian Maier (2008) trat am Sonntag zu den Sprintwettkämpfen über 25 Meter an. Hierbei wird von jeder Lage 25 Meter geschwommen. Die Wertung erfolgt in Altersklassen. Die Zeiten der Strecken werden addiert und die sechs schnellsten Schwimmer tragen dann das 100 Meter-Lagen-Finale aus. Maximilian trat in der Jugend D (2007/2008) an.

Über 25 Meter Schmetterling erreichte er in einer Zeit von 0:21,17 den zweiten Platz. Über 25 Meter Brust und 25 Meter Rücken wurde er jeweils Dritter. Da er die 25 Meter Rücken mit dem fünften Platz beendete bedeutete dies für ihn, dass er am Finale der sechs schnellsten Schwimmer in seiner Altersklasse teilnahm. Dort erreichte er einen hervorragenden dritten Platz in einer Zeit von 1:46,39 und gewann die Bronzemedaille sowie ein Preisgeld.