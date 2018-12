Max Olex startet bei Tour de Ski – und der Bundestrainer freut sich

Er war ein Spätstarter – doch jetzt ist er ganz vorne mit dabei. Wenn an diesem Samstag die Tour de Ski – so etwas wie die Tour des France beim Radfahren oder die Vierschanzentournee beim Skispringen, beginnt – ist auch Max Olex am Start. Der 29-jährige Skilangläufer aus Aalen zählt zum 18-köpfigen Aufgebot des deutschen Skiverbandes (DSV) – und das ohne Kaderathlet zu sein.

Doch Olex, der drei Weltcup-Rennen absolviert hat, beeindruckte den Bundestrainer Peter Schlickenrieder (48) mit seinen Leistungen. Schlickenrieder freute sich schon vor dem jüngsten Weltcup-Sprint in Davos, dass sich Olex für den Weltcup-Einsatz empfehlen konnte, vor allem, weil er sich eigenständig und mit der Hilfe seiner Stützpunkttrainer auf den Winter vorbereitet hat, erklärte der DSV auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“.

Kein Kaderathlet

Olex hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt und auch das Rennen in Davos war ein großer Schritt nach vorne – auch wenn er als 47. den Einzug ins Finale (Top 30) verpasste, wie alle anderen Deutschen übrigens auch. „Mit einem bittersüßen Ergebnis“, so Olex, kehrte er aus der Schweiz zurück. Der Aalener ist kein Kaderathlet und ist dadurch nicht an die Trainings- und Lehrgangsstrukturen der Weltcupmannschaft angeschlossen.

Er hat sich also außerhalb der Mannschaft vorbereitet. Und doch zählt er zu den zehn Männern, die auf Tour gehen. Angeführt wird die Mannschaft von Janosch Brugger (21), der als 29. derzeit auch bester deutsche Weltcup-Starter ist. Die 13. Tour mit sieben Etappen startet mit einem Sprint in Toblach und führt bis zum 6. Januar über sieben Etappen auch über Val Müstair (Schweiz) und Oberstdorf nach Val di Fiemme (Italien). Für die zehn Männer und acht Frauen steht die Vorbereitung auf die Nordische Weltmeisterschaft im Februar im Mittelpunkt.

Olex, der für den SC Partenkirchen läuft, hat es schon weit geschafft – und das obwohl der Aalener erst mit 13 Jahren das Skilanglaufen begann, kein Vollprofi (da im Sommer berufstätig) und kein Kaderathlet ist.