Max der Hase bringt 3000 Euro ein

Die SMV der Kaufmännischen Schule Aalen konnte wieder 3000 Euro an wohltätige Organisationen spenden. Je 1000 Euro gingen an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm, die Kinderklinik Aalen sowie an eine Gemeinde in Buenos Aires, in der früher der aus Aalen stammende Pfarrer Freybler tätig war. In Gegenwart zahlreicher Schüler nahmen Claudia Köditz-Habermann und Ulrike Ribarek für die Kinderklinik Aalen die Spenden entgegen und das Ehepaar Wäckerle für den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm. Die Gelder stammen aus der Osteraktion „Max der Hase“, bei der die Schüler Hefeteighasen der Bäckerei Veit in der Schule und auf dem Ostermarkt verkauften. Dazu hatten die Schüler über 6000 Lose gerollt, die in die Hasen eingebacken wurden. Die Preise, die man mit den Losen gewinnen konnte, hatten sie bei Unternehmen im ganzen Ostalbkreis gesammelt.