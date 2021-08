In Kooperation mit der Familie von Fritsch veranstaltet das Gmünder Kulturbüro am Samstag, 4. September, um 11 Uhr in der Augustinuskirche eine Matinee mit dem Elisen-Quartett. Anja Schaller (Violine), Maria Schalk (Violine), Karoline Hofmann (Viola) und Irene von Fritsch (Violoncello) schöpfen aus der nie versiegenden Quelle der Streicher-Literatur: Auf dem Programm stehen das „Jagdquartett“ von Joseph Haydn, das berühmte „Adagio for Strings“ von Samuel Barber und das „Amerikanische Quartett“ von Antonín Dvořák.

Karten zu 16 Euro (ermäßigt 8 Euro) sind ab sofort erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, Telefon 07171 / 603-4250, und im Kulturbüro, Telefon 07171 / 603-4110. Die Platzwahl ist frei. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung (3G und Maskenpflicht am Platz).