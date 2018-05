Mathematik und Natur inspirieren

Die Leidenschaft für Mathematik und Natur ist Inspiration des künstlerischen Werks von Marita Kraus. Eine Werkschau der Künstlerin zeigt die Galerie im Aalener Rathaus bis zum 1. Juli. Vernissage ist am 18. Mai um 19 Uhr.

Mathematik ist überall: in der Natur, in Bauwerken, in der Kunst. Diese Leidenschaft für Mathematik ist Impulsgeber für das künstlerische Werk von Marita Kraus. Sie gestaltet ihre Kunst nach naturwissenschaftlichen Prinzipien des Goldenen Schnitts oder der Fibonacci-Folge. Damit werden Wachstumsvorgänge in der Natur beschrieben, die der italienische Mathematiker Fibonacci als Gesetzmäßigkeit formuliert hat und die in engem Zusammenhang mit dem Goldenen Schnitt stehen.

Doch sind die Kunstwerke von Marita Kraus kein Abbild mathematisch genauer Vorgaben, sondern vielmehr Anreiz daraus einen ganz persönlichen Bildduktus zu entwickeln. Dadurch erhalten ihre Bilder und Skulpturen eine harmonische Ausstrahlung, die spürbar wird, selbst wenn sich dem Betrachter nicht auf Anhieb das ordnende Prinzip des Goldenen Schnitts erschließt. Dieses Weltordnungsprinzip kontrastiert und ergänzt der Fotograf Peter Kruppa mit ausdrucksstarken Naturfotos.

Vernissage am 18. Mai

Zur Einführung am 18. Mai um 19 Uhr spricht Professor Franz-Josef Rademacher von der Universität Ulm über das Thema Kunst und Naturwissenschaften. Rhythmisch bewegt wird die Vernissage von den „United Urban Jazzcats“ aus Ulm mit Oberbürgermeister Gunter Czisch an den Drums.