Masters-Neuling Pierro schwimmt zu Gold

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Mastersschwimmer im Aalener Hallenbad trat die SSG Aalen zwar nur mit kleiner Besetzung an. Trotzdem blieben drei Titel in Aalen: Andreas Pierro, Daniel Egetenmeyer und die Rückenstaffel der SSG siegten.

Die Senioren, die bei den Schwimmern weltweit den schönen Namen „Masters“ tragen, trafen sich im Aalener Hallenbad, um ihre Landesmeisterschaften auszumachen. 300 Schwimmer über 20 Jahre aus 60 Vereinen waren zu diesem zweitägigen Wettkampf gekommen, dessen Organisation der ausrichtende SC Delphin gewohnt gut im Griff hatte.

Zu seinem ersten Titel bei den Masters kam Andreas Pierro von der SSG Aalen in der Altersklasse 20. Der Masters-Neuling siegte über 100 Meter Brust in 1:14,78 Minuten. Nur wenige Minuten zuvor kam Daniel Egetenmeyer über dieselbe Strecke zu Gold, in der AK 30 war in 1:14,84 Minuten nur wenige Hundertstelsekunden langsamer als sein zehn Jahre jüngerer Vereinskamerad. Dabei waren Egetenmeyers Schlussspurtqualitäten gefragt, denn erst auf der letzten Bahn machte er den Sieg über Sören Laub aus Mannheim perfekt.

Über 200 Meter Freistil in der AK 25 durfte sich der schwimmende Trainer Alexander Jung freuen. In 2:24,13 Minuten fehlten ihm nur wenige Sekunden zur Goldmedaille. Zu einer Bronzemedaille kam Holger Leipold, ältester Schwimmer im Aalener Team, in der AK 45. Über 100 Meter Rücken schlug er nach 1:20,96 Minuten als Dritter an. Ebenfalls Bronze bekam Pierro über 50 Meter Brust in 34,47 Sekunden und über 50 Meter Freistil in 26,91 Sekunden.

In wechselnder Besetzung trat die SSG Aalen noch bei allen Staffelwettbewerben an. Am erfolgreichsten war sie mit der Rückenstaffel in der AK 120. Startschwimmer Egetenmeyer, Holger Leipold, Martin Winkler und Andreas Pierro hielten die schnelle Staffel der SG Kornwestheim-Marbach mit viereinhalb Zehntel Vorsprung nieder. Diesmal war Pierros Schlussspurt ausschlaggebend.

In den weiteren Staffelwettbewerben musste sich Aalen allerdings knapp geschlagen geben, bei der Lagenstaffel war Feuerbach, bei der Schmetterling- und der Freistilstaffel Kornwestheim-Marbach schneller, sodass sich Aalen jeweils mit der Silbermedaille begnügen musste.

Ergebnisse der Aalener Schwimmer

Holger Leipold (AK 45): 4. 50 m Rücken 36,12 sek.; 4. 50 m Schmetterling 32,66 sek.; 3. 100 m Rücken 1:20,96 min.

Martin Winkler (AK 40): 6. 100 m Freistil 1:03,69 min.; 5. 100 m Lagen 1:14,59 min.; 6. 50 m Schmetterling 32,78 sek.

Daniel Egetenmeyer (AK 30): 1. 100 m Brust 1:14,84 min.

Alexander Jung (AK 25): 4. 100 m Schmetterling 1:12,22 min.; 2. 200 m Freistil 2:24,13 min.

Andreas Pierro (AK 20): 1. 100 m Brust 1:14,78 min.; 3. 50 m Brust 34,47 sek.; 4. 100 m Lagen 1:08,65 min.; 3. 50 m Freistil 26,91 sek.

Staffeln der SSG Aalen (AK 120): 1. 4 x 50 m Rücken (Egetenmeyer, Leipold, Winkler, Pierro) 2:18,38 min.; 2. 4 x 50 m Freistil (Egetenmeyer, Leipold, Winkler, Pierro) 1:51,19 min.; 4. 4 x 50 m Brust männlich (Ansgar König, Leipold, Jung, Pierro) 2:32,67 min; 2. 4 x 50 m Lagen (Leipold, Pierro, Jung, Winkler) 2:10,44 min; 2. 4 x 50 m Schmetterling (Egetenmeyer, Leipold, Pierro, Jung) 2:03,90 min. (scd)