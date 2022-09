Massiver Lehrermangel gefährdet Arbeit an den Schulen

Das kommende Schuljahr wird vor allem durch massiven Lehrkräftemangel geprägt. „Aktuell geht es daher vor allem darum, die Schulen quantitativ mit Lehrkräften auszustatten, Ausfälle auszugleichen und den Unterricht erst einmal grundsätzlich sicher zu stellen“, konstatiert der Leiter des Staatlichen Schulamts Göppingen, Jörg Hofrichter, in einer Pressemitteilung. Besonders betroffen seien die Grundschulen.

Die Zahl der Erstklässler, die kommmende Woche eingeschult werden, ist im Ostalbkreis leicht gesunken: Es sind 2695 gegenüber 2703 im Vorjahr. An den Werkrealschulen werden 133 (gegenüber 156) Fünftklässler eingeschult, an den Realschulen 836 (886), an den Gemeinschaftsschulen 458 (477). Für die zehnten Klassen der Werkrealschulen wird es 94 (99) Neuzugänge geben.

„Insgesamt wird das kommende Schuljahr 2022/2023 geprägt sein durch ein großes Spannungsfeld, nämlich einerseits durch die Notwendigkeit, an allen Schulen zentrale Aufgaben zu bewältigen und notwendige Weiterentwicklungen umzusetzen, andererseits durch den Umgang mit dem massiven Mangel an Lehrkräften“, so Hofrichter. Zu seinem Schulamtsbezirk gehören 233 öffentliche und 16 private Grund-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in den drei Landkreisen Göppingen, Heidenheim und Ostalbkreis. Sie bieten Unterricht für rund 50 000 junge Menschen an.

Zu den Aufgaben und Weiterentwicklungen gehören der Umgang mit der Pandemie im neuen Schuljahr sowie die Bewältigung ihrer Folgen bei Schülerinnen und Schülern. Die diesbezüglichen Förderprogramme und Unterstützungskonzeptionen würden ausgebaut. Insbesondere das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ werde stark von den Schulen nachgefragt.

Für Kinder ohne Deutschkenntnisse stehen insgesamt 109 Vorbereitungsklassen (VKL) zur Verfügung, deutlich mehr als im Vorjahr. Die Zahl ukrainischer Schülerinnen und Schülern steige stark an und werde die Schulen auch angesichts des Lehrkräftemangels vor Herausforderungen stellen. Hofrichter begrüßt deshalb, dass für die Integration in die Regelklassen fürs Staatliche Schulamt Göppingen wieder über 250 Lehrerwochenstunden zur Verfügung gestellt wurden. Zudem habe das Land zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt, auch für Personalgewinnung.

Es gibt drei neue Ganztagesschulen im Schulamtsbezirk, zwei davon im Raum Aalen: die Schwarzfeldschule Dewangen und die Weitbrechtschule, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Wasseralfingen. Das erscheine wenig, doch weise der Schulamtsbezirk Göppingen bereits eine sehr weitreichende Abdeckung mit Ganztagesschulen auf. Zum anderen böten die übrigen Schulen bereits vielfältige Betreuungsangebote vor und nach den Unterrichtszeiten an. Angesichts des wachsenden Bedarfs werde die ganztägige Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen im kommenden Schuljahr ebenfalls eine weitreichende Ausbau- und Arbeitsaufgabe an nahezu allen Schulen darstellen. Dabei stünden die Kommunen und Träger vor Ort ebenfalls vor dem Problem mangelnden Personals.

Die Arbeit an den Schulen wird neben der Bewältigung der Pandemiefolgen vor allem geprägt durch den fast überall herrschenden massiven Lehrkräftemangel. „Bereits in den vergangenen Jahren konnten wir den hohen Personalbedarf immer nur knapp decken. Im vergangenen Schuljahr mussten wir dann zeitweilig an Einzelstandorten zu drastischen Maßnahmen greifen. Diese Situation zeigt sich im beginnenden Schuljahr nun an fast allen Schulstandorten, insbesondere im Landkreis Göppingen sowie überall an den Grundschulen und sonderpädagogischen Einrichtungen“, führt Schulamtsleiter Jörg Hofrichter aus.

Verschiedene Faktoren verstärkten sich seit Jahren gegenseitig: Die hohe Zahl an Pensionierungen in einem relativ kurzen Zeitraum führten zu einem äußerst hohen Einstellungsbedarf – ebenfalls in kurzer Zeit. Dem stehe eine nicht ausreichende Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber. Die dann eingestellten jungen Lehrkräfte befänden sich überwiegend in der Phase der Familiengründung. Daraus resultiere ein äußerst hoher Anteil teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte. Parallel dazu steige seit Jahren der Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften für Inklusion, Ganztag, individuelle Förderung, neue Unterrichtsfächer und mehr. Die Möglichkeiten für zusätzliches Personal wurden in den vergangenen Schuljahren bereits voll ausgeschöpft, etwa der Einsatz von Pensionären. Trotz einer Vielzahl von Krankheitsstellvertretungen gelinge es nicht, die großen Personallücken zu schließen. Die Personalausstattung der meisten Schulen sei deshalb sehr knapp und an einigen Standorten nicht mehr ausreichend für die Abdeckung des Pflichtbereichs bemessen.

Das gelte vor allem für die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen. Viele ausgeschriebene Stellen konnten vor allem im Landkreis Göppingen nicht besetzt werden. Die Arbeitsfähigkeit sei dort deutlich gefährdet. Klassen würden zu Schuljahresbeginn zusammengelegt, und Eingriffe in die Stundentafel sind laut Hofrichter unumgänglich. Die Mehrzahl der Werkrealschulen im Schulamtsbezirk sei arbeitsfähig. Doch an mehreren Realschulen und auch an einigen Gemeinschaftsschulen sei die Arbeitsfähigkeit bedenklich gefährdet. Die Zusammenlegung von Klassen oder von Lerngruppen stehe auch hier an. Im Bereich der Sonderpädagogik sei die Versorgung weiterhin schwierig. Somit sind einige der SBBZ nur bedingt arbeitsfähig beziehungsweise verfügten lediglich über eine Basisversorgung. Im letzten laufenden Einstellungsverfahren konnte kaum eine der freien Stellen besetzt werden.

In der Konsequenz sind laut Hofrichter teilweise Gruppenzusammenlegungen, Eingriffe in die Stundentafeln, Kürzung von Unterrichts- oder Betreuungszeiten sowie weitere Eingriffe in den Schulbetrieb bereits zu Schuljahresbeginn unumgänglich. Die Herausforderung für das Schulamt bestehe auch noch am Schuljahresbeginn darin, die Unterrichtsversorgung in den Prüfungsfächern, Mangelfächern und in bestimmten Regionen sicherzustellen. Um die Schulen für die anstehenden Aufgaben personell auszustatten, konnte das Staatliche Schulamt Göppingen bislang 180 neue Lehrkräfte einstellen, davon 161 an den öffentlichen und 19 an privaten Schulen.

„Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten an den Schulen seit Jahren unter hohem Druck, mit Mehrarbeit sowie an ihre Belastungsgrenze, um neue Aufgaben und Personalmangel zu bewältigen“, so Hofrichter zusammenfassend. Insgesamt sei festzustellen, „dass die Schulleitungen und Lehrkräfte im Schulamtsbezirk trotz der dramatischen Belastungen zur Sicherstellung bestmöglicher Bildungsangebote mit hohem Engagement in den vergangenen Monaten sowie über die Schulferien hinweg an ihren Konzepten und veränderten Stundenplänen gearbeitet haben und alles dafür tun, dass die Schülerinnen und Schüler gut in das Schuljahr 2022/2023 starten können“.