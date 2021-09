Massiv für die Aalener Hochschule geackert

Was könnte ein leidenschaftlicher Materialwissenschaftler auch anderes machen? Gerhard Schneider jedenfalls hat die Große Ehrenplakette der Stadt Aalen in Silber in ihrem Etui erst einmal durch Abtasten untersucht, das Material beim leichten Anheben weiter analysiert und dann mit spitzbübischem Grinsen befunden, „es könnte hinkommen“. So geschehen im Saal des Kulturbahnhofs, wo der Hochschulrektor diese höchste Auszeichnung der Stadt Aalen entgegengenommen hat und wo seine außerordentlichen Verdienste um den Hochschulstandort Aalen und die Region entsprechend gewürdigt wurden.

Seit Jahresanfang 2008 ist Professor Gerhard Schneider Rektor der Aalener Hochschule, mit dem Jahreswechsel 2021/2022 wird er in den Ruhestand treten und das Amt an seinen bereits gewählten Nachfolger Harald Riegel übergeben. Acht Jahre lang, so sagte der schon in wenigen Tagen selbst aus dem Amt scheidende Oberbürgermeister Thilo Rentschler, habe er Schneider begleiten dürfen und dabei einen Rektor erlebt, der massiv und intensiv, quasi bei Tag und Nacht, am Ausbau des Hochschulstandorts Aalen gearbeitet habe. Und diesen dabei zu einer der besten Adressen in der deutschen Hochschullandschaft gemacht habe.

In der Feierstunde erinnerte Rentschler vor vielen Wegbegleitern Schneiders sowie Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an das Jahr 2006, als den damals im amerikanischen Silicon Valley tätigen Schneider der Ruf von OB Ulrich Pfeifle erreicht hatte: „Wir brauchen Sie jetzt in Aalen.“ Mit Schneiders Wahl zum Rektor, so der OB weiter, habe schließlich eine neue, großartige bauliche und inhaltliche Entwicklung der Hochschule begonnen. Die Zahl der Studierenden sei in Schneiders Amtszeit von 3500 auf über 6000, die des Hochschulpersonals von 310 auf über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Rentschler listete zahlreiche neue Einrichtungen und Erweiterungen der Hochschule auf, die in Schneiders Amtszeit fallen. Seine Bilanz sei makellos, summa cum laude sozusagen, befand der OB. Das Zusammenspiel von Stadt, Kreis, Land und Hochschule habe dabei stets hervorragend funktioniert. Auch, weil den eigentlich eher ruhig und sachlich wirkenden Wissenschaftler zugleich ein leidenschaftliches, kompetentes und nachhaltiges Beackern aller Entscheidungsträger auszeichne. „Du hast sehr viel zum Wohle der Wirtschaft und der Gesellschaft in der Region geleistet“, bescheinigte Rentschler seinem Duzfreund Gerhard Schneider.

Der Vorsitzendes des Hochschulrats und Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG, Karl Lamprecht, sagte in seiner Laudatio, Schneider habe für die Aalener Hochschule gelebt und sie auch in der internationalen Forschungsgemeinschaft stark positioniert und vernetzt. Seit Jahren rangiere sie als Dauerbrenner stets auf Platz eins bei der Forschungsstärke. Sie sei unter Schneiders Führung zu einem Standortfaktor ersten Ranges für die Stadt und die Region geworden. Auch weil dank einer starken Kooperation mit der Wirtschaft ein umfangreicher Transfer von Forschungsergebnissen direkt in die Unternehmen hinein gelungen sei.

Das alles, so Lamprecht weiter, sei nur möglich mit einem starken Führungsmanagement und mit diplomatischem Geschick. Mit seiner ihm eigenen Mischung aus hoch wissenschaftlichem Anspruch und einem ausgeprägten Pragmatismus bringe Schneider „die Reifen auch auf die Straße“, so Lamprecht.

„Ich freue mich über die positive Wahrnehmung der Hochschule“, die eigentliche Würdigung habe sie verdient, sagte Schneider in seinen Dankesworten. Und fuhr fort: „Ich habe nur versucht, meinen Job zu machen.“ Dabei sehr er es als Vorteil, „dass ich für meinen Job immer brennen konnte“. Ermöglicht hätten ihm das auch die Menschen auf der Ostalb, „die sind wirklich klasse“. Unter den „ganz vielen Unterstützern der Hochschule“ erwähnte er Zeiss sowie die Familien Grimminger und Kress, aber auch Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. Am Ende nahm Schneider das Publikum mit auf einen aufschlussreichen Ausblick in die Zukunft der immer begehrteren technischen Metalle. Dabei warnte er vor einer immer stärker werdenden Abhängigkeit Europas von China.

Musikalisch gestalteten Kerstin Freimann und Christian Brunk von der Aalener Musikschule sehr gelungen die Feier.