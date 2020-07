Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz in der Taubentalstraße zu einer Schlägerei zwischen fünfzehn Personen gekommen. Zwei der Kontrahenten waren bereits zuvor in der Gmünder Innenstadt aneinandergeraten und wollten den Konflikt im Anschluss auf dem Taubentalparkplatz klären.

Allerdings nicht alleine: Der Einladung zur Schlägerei folgten weitere 13 Personen im Alter zwischen 19 und 41 Jahren. Vor Ort trafen zwei Männer bewaffnet mit Messer und Metallketten auf dreizehn Männer des gegnerischen Lagers – ebenfalls bewaffnet mit Messern, Eisenstangen und Kabelstücken. Glücklicherweise kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Die Polizei war mit neun Streifen und Diensthunden im Einsatz. Die Schläger wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und Platzverweise erteilt.

