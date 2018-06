Maskierter Mann überfällt Filiale und bedroht Angestellte mit einer Waffe

Donnerstagmorgen, kurz nach 7.30 Uhr. Ein maskierter Mann überfällt die Filiale der Kreissparkasse in der Hopfenstraße. Im Dunkeln hatte er einer 29-jährigen Angestellten aufgelauert. Als diese die Eingangstüre aufschließen will, bedroht er sie mit einer Waffe. Im Innern der Bank fordert er die 29-Jährige unter Vorhalten seiner Waffe zur Herausgabe von Bargeld auf, das er in eine Sporttasche packt. Mit mehren tausend Euro flüchtet der Täter zu Fuß.

Der Alarm, den die Angestellte, die unverletzt bleibt, betätigt hatte, geht kurz darauf bei der Polizei ein, die wenig später mit drei Streifenwagen vor Ort ist und sofort eine Großfahndung nach dem Täter einleitet. Bislang ohne Erfolg. Neben den Nachbarn werden weitere mögliche Zeugen befragt. Auch die Kriminaltechnik ist vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Kripo Aalen hat inzwischen eine Ermittlungsgruppe gebildet. „Es gibt mehrere Hinweise, aber noch keine heiße Spur“, sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion, John Brauer.

Der Täter ist rund 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und etwa 30 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet, mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Der letzte Banküberfall im Aalener Raum fand vor zehn Jahren in Unterkochen statt. Der Täter, der hier ebenfalls eine Filiale der Kreissparkasse überfallen hatte, konnte, so Brauer, am gleichen Tag noch gefasst werden.