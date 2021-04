Maskenverweigerer verletzt zwei Polizisten.

Ein 50 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr ohne Schutzmaske in einer Postfiliale in der Friedrichstraße aufgehalten. Eine Bescheinigung zur Befreiung konnte oder wollte der Mann nicht vorzeigen, sodass er vom Filialleiter verwiesen wurde. Dieser weigerte sich jedoch die Filiale zu verlassen, sodass die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Auch den Polizisten gegenüber war der Mann unkooperativ und verweigerte sich. Bei seiner Personalienfeststellung setzte er sich zur Wehr, sodass er überwältigt werden musste. Er trat nach den Polizeisten, beide zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde letztlich aus der Filiale geführt und des Ortes verweisen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen sowie Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht.