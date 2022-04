Masken ade: Wie Aalener Einzelhändler und ihre Kunden reagieren

Trotz hoher Inzidenzen in ganz Deutschland ist am vergangenen Sonntag nach knapp zwei Jahren die Maskenpflicht entfallen. Ab sofort darf man wieder ohne Maske einkaufen, was für viele ein Schritt in Richtung Normalität bedeutet. Die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ haben sich in Aalen umgehört, wie die Einzelhändler und Kunden mit dem Aussetzen der Maskenpflicht umgehen.

Supermärkte, Geschäfte und Restaurants öffneten am Montag ihre Türen – auch für Kunden, die auf das Tragen einer Maske verzichten. Die Maskenpflicht wurde knapp drei Monate nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland eingeführt, doch jetzt ist das Tragen einer Maske nur noch im Personenverkehr, in Krankenhäusern und in Pflegeheimen vorgeschrieben. Die Bundesländer dürfen die allgemeine Maskenpflicht erst dann wieder einführen, wenn die Überlastung der Krankenhauskapazitäten in sogenannten Hot-Spots droht.

Auch in Aalen sorgt die neue Regelung für gemischte Gefühle. Die Sonne hat am Montagnachmittag viele Menschen in die Innenstadt gelockt – und die meisten haben ihre Masken noch getragen. Yvonne Baßler, Verkäuferin im Schmuckgeschäft Bijou Brigitte, glaubt, dass viele Kunden sich nach einem Tag noch nicht trauen, einen Laden ohne Maske zu betreten.

Yvonne Baßler (links) und Brigitte Grupp (Foto: Daria Meidert)

„Sollte aber ein Ansturm an Kunden auf uns zukommen, setze ich die Maske natürlich auf“, so die 42-Jährige. „Die Angestellten werden hier auch noch regelmäßig getestet, weswegen sich die Kunden sicher bei uns fühlen können“, sagt Filialleiterin Brigitte Grupp.

Viele Menschen scheinen die Entscheidung, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht, daran festzumachen, wie viele Personen in ihrer unmittelbaren Nähe sind. Debska Justyna hat den Schmuckladen zunächst maskiert betreten – als sie aber feststellte, dass sie die einzige Kundin ist, setzte sie die Maske ab.

Sie ist froh darüber, dass man sich endlich wieder ohne Maske begegnen darf. „Wenn ein Händler oder andere Kunden mich darum bitten würden, eine Maske aufzusetzen, habe ich aber keine Probleme damit. Dann setze ich sie natürlich auf.“, so die 40-Jährige.

In dem Dekorationsladen Depot, der sich im Kubus befindet, haben sich die Angestellten untereinander darauf geeinigt, weiterhin Masken bei der Arbeit zu tragen. „Es wurde uns vom Unternehmen empfohlen, aber nicht ausdrücklich vorgeschrieben“, so die stellvertretende Filialleiterin Sadee Erdmann.

Mich stört es aber überhaupt nicht, wenn Kunden ohne Maske zu uns kommen. Sadee Erdmann

Diese Empfehlung soll das Team insbesondere vor Personalausfall schützen. Wie viele Geschäfte in Aalen macht Depot nicht von seinem Hausrecht Gebrauch. Händler könnten demnach Kunden ohne Maske abweisen, wenn sie auf eine solche bestehen würden.

„Mich stört es aber überhaupt nicht, wenn Kunden ohne Maske zu uns kommen. Ich finde, das kann jeder selbst für sich entscheiden“, so Erdmann. Es sei schön, die Kunden wieder lächeln zu sehen. Das habe Erdmann sehr gefehlt. Tamara Soll, die bei Depot eingekauft hat, fühlt sich um einiges wohler ohne die Maske im Gesicht. „Ich bin dreifach geimpft und daher habe ich auch keine Angst davor, mich beim Shoppen anzustecken“, so die 27-Jährige.

Das Ansteckungsrisiko kann auch davon abhängen, wie eng sich der Kundenkontakt abspielt. Deswegen freut sich das Team bei Optik Noll über jeden Kunden, der eine Maske trägt. Im Bereich der Augenoptik komme man sich im Rahmen der Beratung doch mal näher, weswegen auch die Angestellten zum Schutz der Kunden weiterhin maskiert bleiben werden.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Auch wenn es keine Vorgabe von unserem Unternehmen ist, trage ich weiterhin eine Maske. Maleika Sen

Dies wurde von der Chefetage so beschlossen. „Zum Anprobieren der Brille kann die Maske natürlich gerne abgenommen werden“, sagt Silvia Knopf, die persönlich von der Schutzmaßnahme überzeugt ist. „Für mich ist das absolut keine Zumutung“, so die Optikerin.

Auch beim Bäcker Schmid-Kuhn, der sich am Marktbrunnen befindet, wird den Kunden durch ein Schild am Eingang empfohlen, weiterhin eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. „Das wird auch von den meisten Kunden so umgesetzt“, sagt Maleika Sen. Die Verkäuferin ist der Meinung, dass man auch zukünftig auf seine Mitmenschen achten sollte. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Auch wenn es keine Vorgabe von unserem Unternehmen ist, trage ich weiterhin eine Maske“, so Sen.

Margarita Brenner vertritt eine ähnliche Meinung. Die 50-Jährige sah sich am Montag im Modegeschäft Mango um. „Ich fühle mich wegen Omikron einfach noch nicht wohl genug, um keine Maske zu tragen“, so Brenner. Sie störe das Tragen einer Maske auch nicht, insbesondere, weil man mit dieser kleinen Tat Großes erreichen könne.