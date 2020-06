Maschine in Firmengebäude brennt - Mehrere tausend Euro Schaden

Auf eine Summe von einigen tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Maschinenbrand am Sonntagabend entstanden ist. Vermutlich wegen eines technischen Defektes ist eine Maschine in einem Firmengebäude in Neukochen in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Unterkochen, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.