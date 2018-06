Marwin Landgraf wird Meister

Die Karateabteilung der TSG Hofherrnweiler war mit zwei Starten auf der „Offenen Bayerischen Nachwuchsmeisterschaft“ des S.K.I.D. (Shotokan Karate International Deutschland) in Simbach am Inn vertreten.

Die Nachwuchskämpfer Christoph Kurz (16 Jahre) und Marwin Landgraf (14 Jahre) starteten in den Disziplinen Kata (Formen) und Kumite (Kampf). Christoph Kurz konnte sich in den Vorkämpfen leider nicht durchsetzen, zeigte aber gute technische Leistungen und Einsatzbereitschaft. Marwin Landgraf kämpfte sich souverän in beiden Kategorien bis ins Finale.

In der Disziplin Kata erreichte er einen hervorragenden zweiten Platz. Die Disziplin Kumite konnte er ohne Gegentreffer auch im Finale für sich entscheiden und somit die Offene Bayerische Meisterschaft gewinnen. Trainer Eugen Landgraf war mit den Leistung beider TSG-Kämpfer sehr zufrieden.