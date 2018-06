Martinskirche: Woche des Abschieds

Vom 24. bis 30. Juni findet die Woche des Abschieds von der Aalener Martinskirche statt. Nach dem letzten Sakramentsgottesdienst am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr ist die Kirche bis 30. Juni täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

„Platz für Menschen – Raum für Gott“ heißt es dann am Mittwoch, 27. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr. Den Zweifeln, Verlustängsten, Hoffnungen bezüglich des neuen evangelischen Gemeindehauses wird dabei Platz eingeräumt. Am Freitag, 29. Juni, verbringen die Kindertagesstätte Grauleshof und das Kinderhaus Purzelbaum einen Tag in der Martinskirche mit verschiedenen Aktionen, bevor es am Samstag, 30. Juni, ab 14 Uhr heißt: „Wir nehmen Abschied von der Martinskirche“. Mit einem Zeitstrahl, Bildern, Videos, Zeitzeugen werden 44 Jahre beleuchtet. Der Nachmittag mündet in den Abschiedsgottesdienst um 18.30 Uhr mit Dekan Ralf Drescher, Pfarrerin Caroline Bender, Parochie-Team und der Aalener Kantorei. Es predigt Prälatin Gabriele Wulz.