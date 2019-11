Martin O: Starke Stimme, trockener Humor

Der Schweizer Stimmenkünstler Martin Oist am Donnerstagabend im Rahmen des Aalener Kleinkunst Treffs in der nahezu ausverkauften Stadthalle aufgetreten und hat dabei das Publikum begeistert. Einen wesentlichen Anteil an seiner Bühnenshow und an seiner erfolgreichen Karriere – er wurde unter anderem 2012 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet – hat sein „Symphonium“, wie er es nennt.

„Handgeschnitzt aus Schweizer Edelholz“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Es handelt sich um einen „Loop“, ein elektronisches Gerät, das in seiner Urversion seit ungefähr 20 Jahren auf dem Markt ist und mit dem man Musik oder Text aufnehmen und unmittelbar in einer Endlosschleife wiedergeben kann. Der besondere Reiz liegt darin, dass während der Wiedergabe weitere Tonspuren aufgespielt werden können, so dass ein einziger Sänger oder Musiker nach und nach einen ganzen Chor oder eine Band auf dem „Loop“ simulieren kann. Entscheidend ist, im richtigen Moment auf den richtigen Knopf zu drücken.

Erstaunliche akustische Effekte

Die Weiterentwicklung der „Loop“ in den letzten Jahren – der digitalen Technik sei Dank – ermöglicht mittlerweile erstaunliche akustische Effekte. Martin O hat diese Technik früh für sich entdeckt und bis zur Bühnenreife perfektioniert. Natürlich darf bei seiner Show kein Stromausfall dazwischen kommen, aber es wäre doch etwas zu kurz gegriffen, den aus Sankt Gallen stammenden Akustik-Guru auf seine Funktion als Loop-Operator zu reduzieren. Er überzeugt nicht nur mit seinem trockenen Humor, mit dem er sich selbst und seine Landsleute auf die Schippe nimmt, sondern auch als kreativer Kopf, etwa wenn es um das Verhältnis der Schweizer zum Autoverkehr im Allgemeinen und zur Geschwindigkeit im Besonderen geht.

Das untermalt er dann mit einem stimmakrobatischen Soundtrack, in dem sich Verkehrslärm mit Vogelgezwitscher mischen. Das Rauschen von Wind und Wellen inklusive Möwenschiss imitiert er ebenso live und der Wirklichkeit verblüffend nahe, wie den Harry-Belafonte-Song „Island in the sun“, allerdings sehr spaßig auf Schwyzerdütsch. Nicht minder eindrucksvoll kommt er in der Rolle eines afrikanischen Vorsängers rüber, oder bei seinen Imitationen von Trompete oder E-Gitarre. Und die Technik des Beatboxing, also der Simulierung eines Schlagzeugs über das direkt an die Lippen gehaltene Mikrofon, beherrscht er natürlich ebenso perfekt, wie den humorvollen Kontakt zum Publikum. Das war von der Show restlos begeistert.