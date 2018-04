Martin Merz lässt das Starterfeld hinter sich

Zum Saisonauftakt findet traditionell bei der Schützengesellschaft (SGes) Aalen das Frühjahrsschießen statt. Die Schützen messen sich in verschiedenen Disziplinen, um die Gewinner der zahlreichen Pokale und Ehrenscheiben zu ermitteln. Zur Siegerehrung konnte der Erste Schützenmeister Hartmut Popp eine stattliche Anzahl Mitglieder im Schützenhaus begrüßen.

Die wohl begehrteste Trophäe war die vom amtierenden Luftgewehr-König Franz Schaffenrath gestiftete, handgemalte Eröffnungs-Ehrenscheibe, die ein naturgetreu gemalter Steinadler ziert. Ausschreibungsgemäß wurde der beste Schuss mit der Luftpistole oder dem Luftgewehr gesucht. Von allen Schützen erzielte der Routinier Martin Merz mit der Luftpistole einen 30,4-Teiler. Er ließ das gesamte Starterfeld mit Abstand hinter sich.

Sehr gute Ergebnisse wurden auch in den weiteren Disziplinen erzielt. So holte sich Michael Lich mit dem Luftgewehr und einem 47,0-Teiler den Karl-Fucke-Wanderpokal für ein Jahr nach Hause. Der Luftpistolen-Wanderpokal der SGes Aalen geht mit einem herausragenden 26,0-Teiler an den aktiven Schützen und neu gewählten Zweiten Schützenmeister Askold Nazarenus. Den Sportpistolen-Wanderpokal gestiftet von Roland Schmidt darf Tobias Brinning für ein Jahr sein eigen nennen. Auch für die Freunde der Schwarzpulverwaffen gibt es einen wunderschönen Wanderpokal. gestiftet von Rainer Schmidt. Der glückliche Gewinner in diesem Jahr heißt Dieter Braun.

Der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretene Zweite Schützenmeister Werner Prokoph hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er stiftete drei herrliche Glaspokale, die in den meistgeschossenen Disziplinen ausgelobt wurden. Mit dem Luftgewehr konnte sich Gerhard Reske freuen, den Luftpistolen-Pokal erkämpfte sich Hartmut Popp und der Sportpistolen-Pokal ging an Wolfgang Seidel.